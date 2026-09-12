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Рынок, а не прайс-кепы: эксперт объяснил, как должна формироваться цена электроэнергии

11:23 12.09.2026 Сб
1 мин
Ограничения цен мешают рынку реагировать на изменения спроса
aimg Юлия Бойко
Прайс-кепы НКРЭКУ провоцируют дефицит электроэнергии (фото: Getty Images)

Наличие предельных цен (прайс-кепов) на рынке электроэнергии может провоцировать дефицит предложения в отдельные часы и в конечном итоге наносить ущерб потребителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента ICC Ukraine по вопросам энергетики Александра Трохимца во время брифинга.

По его словам, если установленная регулятором предельная цена слишком низкая, производителям становится невыгодно продавать электроэнергию в отдельные часы.

"Национальная комиссия регулирования энергетики устанавливает так называемые прейс-кепы - это границы, за которые нельзя подниматься. И в определенные часы наличие этих прайс-кепов обуславливает отсутствие предложения", - отметил Трохимец.

Эксперт объяснил, что производителям в таких условиях может быть экономически невыгодно выходить на рынок. В результате возникает дефицит электроэнергии, что в конечном счете отражается и на потребителях.

Он подчеркнул, что цена электроэнергии как товара должна формироваться на рынке - из-за баланса спроса и предложения.

По его словам, проблема возникает тогда, когда установленный регулятором верхний предел цены не дает рынку отреагировать на рост спроса или снижение предложения.

Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уже отмечал, что ценовые ограничения на украинском энергорынке абсолютно искусственные и мешают в полной мере использовать импорт из электроэнергии из Европы.

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Служба безопасности Украины