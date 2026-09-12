Рынок, а не прайс-кепы: эксперт объяснил, как должна формироваться цена электроэнергии

По его словам, если установленная регулятором предельная цена слишком низкая, производителям становится невыгодно продавать электроэнергию в отдельные часы.

"Национальная комиссия регулирования энергетики устанавливает так называемые прейс-кепы - это границы, за которые нельзя подниматься. И в определенные часы наличие этих прайс-кепов обуславливает отсутствие предложения", - отметил Трохимец.

Эксперт объяснил, что производителям в таких условиях может быть экономически невыгодно выходить на рынок. В результате возникает дефицит электроэнергии, что в конечном счете отражается и на потребителях.

Он подчеркнул, что цена электроэнергии как товара должна формироваться на рынке - из-за баланса спроса и предложения.

По его словам, проблема возникает тогда, когда установленный регулятором верхний предел цены не дает рынку отреагировать на рост спроса или снижение предложения.