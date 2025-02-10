Ринок падає: названі найбільш популярні вживані авто, які українці купували з-за кордону

Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тисяч вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.
За ними йдуть:
При цьому середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезених легкових автомобілів з пробігом, став Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
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