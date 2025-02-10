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Ринок падає: названі найбільш популярні вживані авто, які українці купували з-за кордону

Фото: названі найбільш популярні вживані авто, які українці купували з-за кордону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тисяч вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.

За ними йдуть:

  • дизельні – 24,4%;
  • електромобілі – 20,5%;
  • гібриди – 4,5%;
  • авто з ГБО – 4%.

При цьому середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезених легкових автомобілів з пробігом, став Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 714 од.;
  • Skoda Octavia - 543 од.;
  • Renault Megane - 527 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 407 од.;
  • Audi Q5 - 395 од.;
  • Volkswagen Passat - 359 од.;
  • Nissan Leaf - 355 од.;
  • Tesla Model Y - 341 од.;
  • Nissan Rogue - 322 од.;
  • Tesla Model 3 - 312 од.

 

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Автомобільний ринок