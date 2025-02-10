Ринок падає: названі найбільш популярні вживані авто, які українці купували з-за кордону

Зазначається, що відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.

За ними йдуть:

дизельні – 24,4%;

електромобілі – 20,5%;

гібриди – 4,5%;

авто з ГБО – 4%.

При цьому середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезених легкових автомобілів з пробігом, став Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: