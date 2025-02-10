RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Рынок падает: названы наиболее популярные подержанные авто, которые украинцы покупали из-за рубежа

Фото: названы наиболее популярные подержанные авто, которые украинцы покупали из-за рубежа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В течение января украинский автопарк пополнили 14 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Отмечается, что относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%.

За ними следуют:

  • дизельные - 24,4%;
  • электромобили - 20,5%;
  • гибриды - 4,5%;
  • авто с ГБО - 4%.

При этом средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций, среди ввезенных легковых автомобилей с пробегом, стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf - 714 ед;
  • Skoda Octavia - 543 ед;
  • Renault Megane - 527 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 407 ед;
  • Audi Q5 - 395 ед;
  • Volkswagen Passat - 359 ед;
  • Nissan Leaf - 355 ед;
  • Tesla Model Y - 341 ед;
  • Nissan Rogue - 322 ед;
  • Tesla Model 3 - 312 ед.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок