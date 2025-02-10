Рынок падает: названы наиболее популярные подержанные авто, которые украинцы покупали из-за рубежа

В течение января украинский автопарк пополнили 14 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Отмечается, что относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%.
За ними следуют:
При этом средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций, среди ввезенных легковых автомобилей с пробегом, стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
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