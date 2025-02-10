Рынок падает: названы наиболее популярные подержанные авто, которые украинцы покупали из-за рубежа

Отмечается, что относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%.

За ними следуют:

дизельные - 24,4%;

электромобили - 20,5%;

гибриды - 4,5%;

авто с ГБО - 4%.

При этом средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций, среди ввезенных легковых автомобилей с пробегом, стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли: