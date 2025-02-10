Ринок падає: названі найбільш популярні вживані авто, які українці купували з-за кордону
Фото: названі найбільш популярні вживані авто, які українці купували з-за кордону (Getty Images)
Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тисяч вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.
За ними йдуть:
- дизельні – 24,4%;
- електромобілі – 20,5%;
- гібриди – 4,5%;
- авто з ГБО – 4%.
При цьому середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 10 років. Лідером реєстрацій, серед ввезених легкових автомобілів з пробігом, став Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 714 од.;
- Skoda Octavia - 543 од.;
- Renault Megane - 527 од.;
- Volkswagen Tiguan - 407 од.;
- Audi Q5 - 395 од.;
- Volkswagen Passat - 359 од.;
- Nissan Leaf - 355 од.;
- Tesla Model Y - 341 од.;
- Nissan Rogue - 322 од.;
- Tesla Model 3 - 312 од.
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