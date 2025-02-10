Рынок падает: названы наиболее популярные подержанные авто, которые украинцы покупали из-за рубежа
Фото: названы наиболее популярные подержанные авто, которые украинцы покупали из-за рубежа (Getty Images)
В течение января украинский автопарк пополнили 14 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Отмечается, что относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46,6%.
За ними следуют:
- дизельные - 24,4%;
- электромобили - 20,5%;
- гибриды - 4,5%;
- авто с ГБО - 4%.
При этом средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 10 лет. Лидером регистраций, среди ввезенных легковых автомобилей с пробегом, стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 714 ед;
- Skoda Octavia - 543 ед;
- Renault Megane - 527 ед;
- Volkswagen Tiguan - 407 ед;
- Audi Q5 - 395 ед;
- Volkswagen Passat - 359 ед;
- Nissan Leaf - 355 ед;
- Tesla Model Y - 341 ед;
- Nissan Rogue - 322 ед;
- Tesla Model 3 - 312 ед.
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