Ринок нових автомобілів в Україні відновлюється: яких машин купили найбільше

Так, за підсумками місяця було зареєстровано 5,1 тисячі нових автомобілів, що на 314% більше, ніж минулого року. Але, порівняно з березнем, зафіксовано невелике зменшення реєстрацій нових машин (-1,6%).

Лідерство на українському ринку у квітні утримувала Toyota (774 машини), друге місце виборола компанія Renault (528 штук), якій вдалося потіснити Volkswagen (467 одиниць). BMW вже місяць займає чотири позиції на вітчизняному ринку, на п'ятому місці - Skoda. У першій десятці також присутні Suzuki, Nissan, Mercedes-Benz, Mazda та ін.

Пара автомобілів, що найбільш продаються з істотним відривом - це Renault Duster і Toyota RAV4. За ними у списку моделей-лідерів закріпилися Mazda CX-5, Nissan Qashqai та BMW X1. Серед електромобілів найбільшою популярністю користувалися Volkswagen ID.4 та Honda M-NV.