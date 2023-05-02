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Ринок нових автомобілів в Україні відновлюється: яких машин купили найбільше

Фото: ринок нових автомобілів в Україні відновлюється (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Статистика продажів нових легкових автомобілів в Україні у квітні продемонструвала позитивну динаміку порівняно з квітнем минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

Так, за підсумками місяця було зареєстровано 5,1 тисячі нових автомобілів, що на 314% більше, ніж минулого року. Але, порівняно з березнем, зафіксовано невелике зменшення реєстрацій нових машин (-1,6%).

Лідерство на українському ринку у квітні утримувала Toyota (774 машини), друге місце виборола компанія Renault (528 штук), якій вдалося потіснити Volkswagen (467 одиниць). BMW вже місяць займає чотири позиції на вітчизняному ринку, на п'ятому місці - Skoda. У першій десятці також присутні Suzuki, Nissan, Mercedes-Benz, Mazda та ін.

Пара автомобілів, що найбільш продаються з істотним відривом - це Renault Duster і Toyota RAV4. За ними у списку моделей-лідерів закріпилися Mazda CX-5, Nissan Qashqai та BMW X1. Серед електромобілів найбільшою популярністю користувалися Volkswagen ID.4 та Honda M-NV.

Раніше повідомлялося, що виробник автомобілів Hyundai Motor Company вирішив продати свої активи в РФ.

Також ми писали, що Європарламент затвердив нові цілі щодо скорочення викидів CO2 для легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів, які є частиною пакету Fit for 55.

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Автомобільний ринок