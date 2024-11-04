Ринок нових авто в Україні: названі бестселери жовтня

Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а "бронзу" місяця отримав електромобіль Honda M-NV.

Загалом, до ТОП-10 нових легкових авто жовтня 2024 року увійшли:

Renault Duster - 749 од.; Toyota RAV-4 - 269 од.; Honda M-NV - 188 од.; Volkswagen Touareg - 162 од.; Peugeot Landtrek - 150 од.; Hyundai Tucson - 127 од.; Suzuki SX4 - 122 од.; Skoda Octavia - 110 од.; Mazda CX-5 - 108 од.; Kia Sportage - 103 од.

Нагадаємо, що впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тисячі нових легкових авто. Зазначається, що це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Відносно вересня 2024 року споживча активність на авторинку збільшилась лише на 2%. У лідери ринку нових легкових авто вийшла компанія Renault. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.

Попередній фаворит ринку – Toyota – опинилась на другому місці з 679 реалізованими авто. Третій результат у чеської Skoda з 402 проданими авто. Також в п’ятірку лідерів жовтня потрапили BMW (397 од.) та Volkswagen (363 од.). Цікаво, що титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster, яких за жовтень було придбано 749 машин.