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Рынок новых авто в Украине: названы бестселлеры октября

Фото: рынок новых авто в Украине (hondanews.eu)
Автор: Константин Широкун

По результатам октября лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а "бронзу" месяца получил электромобиль Honda M-NV.

В ТОП-10 новых легковых автомобилей октября 2024 года вошли:

  1. Renault Duster – 749 ед.;
  2. Toyota RAV-4 – 269 ед.;
  3. Honda M-NV – 188 ед.;
  4. Volkswagen Touareg – 162 ед.;
  5. Peugeot Landtrek – 150 ед.;
  6. Hyundai Tucson – 127 ед.;
  7. Suzuki SX4 – 122 ед.;
  8. Skoda Octavia – 110 ед.;
  9. Mazda CX-5 – 108 ед.;
  10. Kia Sportage – 103 ед.

Напомним, что в течение прошлого месяца в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. По отношению к сентябрю 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась всего на 2%. В лидеры рынка новых легковых автомобилей вышла компания Renault. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Предыдущий лидер рынка – Toyota – оказалась на втором месте с 679 реализованными авто. Третий результат у чешской Skoda с 402 проданными авто. Также в пятерку лидеров октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.). Интересно, что титул бестселлера луны снова получил кроссовер Renault Duster, которых за октябрь было приобретено 749 машин.

 

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Автомобильный рынок