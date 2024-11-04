Рынок новых авто в Украине: названы бестселлеры октября

По результатам октября лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а "бронзу" месяца получил электромобиль Honda M-NV.
В ТОП-10 новых легковых автомобилей октября 2024 года вошли:
Напомним, что в течение прошлого месяца в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. По отношению к сентябрю 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась всего на 2%. В лидеры рынка новых легковых автомобилей вышла компания Renault. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.
Предыдущий лидер рынка – Toyota – оказалась на втором месте с 679 реализованными авто. Третий результат у чешской Skoda с 402 проданными авто. Также в пятерку лидеров октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.). Интересно, что титул бестселлера луны снова получил кроссовер Renault Duster, которых за октябрь было приобретено 749 машин.
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