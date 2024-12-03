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Ринок нових авто в Україні у листопаді пішов на спад: яких машин купили найбільше

Фото: ринок нових авто в Україні у листопаді пішов на спад (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Впродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota з результатом у 868 проданих машин. Відносно жовтня поточного року, продажі нових Toyota збільшились на 28%, а у порівнянні з листопадом 2023 року зросли на 2%.

На другому місці закріпився Renault – 533 реалізованих машин (-32% до жовтня; +39% до листопада 2023 року). Третій результат у Skoda – 514 одиниць. Також в ТОП-5 листопада потрапили Volkswagen (447 авто) та BMW (305 одиниць).

Бестселером місяця на українському ринку нових легкових авто знову став кросовер Renault Duster з результатом у 511 шт. Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 64 тисячі нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Зазначається, що у листопаді десять найпопулярніших моделей сформували 37% ринку нових легкових машин.

До ТОП-10 легкових авто листопада 2024 року увійшли:

  • Renault Duster - 511 од.;
  • Toyota RAV4 - 202 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 189 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 182 од.;
  • Skoda Kodiaq - 165 од.;
  • Skoda Octavia - 157 од.;
  • Toyota Hilux - 152 од.;
  • Volkswagen Touareg - 136 од.;
  • Hyundai Tucson - 117 од.;
  • Toyota Camry - 100 од.

 

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Автомобільний ринок