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Рынок новых авто в Украине в ноябре пошел на убыль: каких машин купили больше всего

Фото: рынок новых авто в Украине в ноябре пошел на убыль (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

В течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 3% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota с результатом в 868 проданных машин. По отношению к октябрю текущего года, продажи новых Toyota увеличились на 28%, а по сравнению с ноябрем 2023 года выросли на 2%.

На втором месте закрепился Renault – 533 реализуемых машин (-32% к октябрю; +39% к ноябрю 2023 года). Третий результат у Skoda – 514 единиц. Также в ТОП-5 ноября попали Volkswagen (447 автомобилей) и BMW (305 единиц).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковых авто снова стал кроссовер Renault Duster с результатом в 511 шт. Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 64 тысяч новых легковых авто, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отмечается, что в ноябре десять популярнейших моделей сформировали 37% рынка новых легковых машин.

В ТОП-10 легковых автомобилей ноября 2024 года вошли:

  • Renault Duster – 511 ед.;
  • Toyota RAV4 – 202 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 189 ед.;
  • Volkswagen Tiguan – 182 ед.;
  • Skoda Kodiaq – 165 ед.;
  • Skoda Octavia – 157 ед.;
  • Toyota Hilux – 152 ед.;
  • Volkswagen Touareg – 136 ед.;
  • Hyundai Tucson – 117 ед.;
  • Toyota Camry – 100 ед.

 

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Автомобильный рынок