Ринок нерухомості в Україні: яким був 2025-й і чого чекати від цін у 2026 році

Купівля квартир: рекордні темпи зростання

За підсумками 2025 року:

попит на купівлю квартир зріс на 4%,

пропозиція скоротилася на 15%,

медіанна вартість квартир по Україні зросла одразу на 19%.



Скільки житла в Україні купили у 2025 році (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найвищі ціни зафіксували у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. Саме Ужгород показав рекордне зростання - на 60% за рік. Водночас Київ зберіг лідерство за рівнем цін: медіанна вартість однокімнатної квартири у столиці зросла на 16%.



Медіанна вартість квартир у 2025 році в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Зниження цін спостерігалося лише у прифронтових містах - Запоріжжі та Миколаєві.

Будинки: попит на автономність

Попит на купівлю будинків на вторинному ринку у 2025 році зріс на 21%, тоді як пропозиція скоротилася на 2%. Через це:

будинки подорожчали на 27%,

таунхауси та дуплекси - на 5%.



Медіанні ціни на будинки в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільше зростання зафіксовано у Сумах (+25%) та Ужгороді (+23%). Найдорожчими залишаються будинки у Києві, Ужгороді, Львові та Одесі. Водночас у південних і південно-східних регіонах ціни знижувалися, зокрема у Херсоні (-22%), Дніпрі та Миколаєві (по -8%), а також у Вінниці (-5%).

Оренда квартир: менше активності, вищі ціни

У сегменті довгострокової оренди квартир:

попит і пропозиція знизилися на 3%,

медіанна ціна оренди зросла на 8%.



Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 21%. Однокімнатні найбільше зросли в ціні в Одесі та Харкові (+25%). Лідером за вартістю оренди залишається Ужгород (+12%).

Оренда будинків: Київ б’є рекорди

Попит на довгострокову оренду будинків зріс на 19%, а кількість оголошень скоротилася на 11%. Це призвело до зростання медіанної вартості оренди на 13%.



Медіанна вартість оренди будинків в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найвища вартість оренди зафіксована в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Водночас столиця показала найбільше річне зростання - на 68%, також різко подорожчали будинки у Чернівцях (+57%) та Сумах (+43%).

Комерційна нерухомість: спад активності

На ринку комерційної нерухомості у 2025 році:

в оренді оголошень стало менше на 12%,

кількість відгуків скоротилася на 9%,

медіанна ціна оренди зросла на 25%.



Ситуація на ринку оренди комерційної нерухомості (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільше подорожчала оренда офісів (+31%), тоді як ціни на приміщення під кафе та ресторани знизилися на 15%. У сегменті купівлі попит і пропозиція зменшилися на 6%, але ціни зросли на 11%.



Як змінилися продажі комерційної нерухомості у 2025 році (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що буде з цінами у 2026 році

За оцінками аналітиків, у 2026 році ринок нерухомості збереже нинішню динаміку. Основними факторами залишаться:

обмежена пропозиція,

руйнування житла,

відкладений продаж нерухомості власниками.

Це може сформувати дефіцит на вторинному ринку та додатковий тиск на ціни, особливо на квартири з автономним опаленням і резервним живленням.

На первинному ринку зниження цін не очікується через подорожчання матеріалів, дефіцит робочої сили та зменшення кількості нових проєктів. Водночас попит підтримуватимуть державні програми, зокрема єОселя, а також житлові ваучери для військових і ВПО.

У сегменті оренди ключовим фактором стане обсяг пропозиції. Найбільш затребуваним житлом залишатимуться об’єкти з високим рівнем автономності, а також приватні будинки у передмістях великих міст.

Загалом у 2026 році стан ринку житлової та комерційної нерухомості в Україні визначатиметься безпековою ситуацією, стабільністю енергосистеми та здатністю бізнесу працювати в умовах війни.