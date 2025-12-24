UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ринок нерухомості в Україні: яким був 2025-й і чого чекати від цін у 2026 році

Фото: Як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році український ринок нерухомості продовжив зростати на тлі дефіциту пропозиції та стабільного попиту. Найбільше подорожчали квартири у західних регіонах, приватні будинки та оренда житла з автономністю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Купівля квартир: рекордні темпи зростання

За підсумками 2025 року:

  • попит на купівлю квартир зріс на 4%,
  • пропозиція скоротилася на 15%,
  • медіанна вартість квартир по Україні зросла одразу на 19%.


Скільки житла в Україні купили у 2025 році (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найвищі ціни зафіксували у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. Саме Ужгород показав рекордне зростання - на 60% за рік. Водночас Київ зберіг лідерство за рівнем цін: медіанна вартість однокімнатної квартири у столиці зросла на 16%.


Медіанна вартість квартир у 2025 році в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Зниження цін спостерігалося лише у прифронтових містах - Запоріжжі та Миколаєві.

Будинки: попит на автономність

Попит на купівлю будинків на вторинному ринку у 2025 році зріс на 21%, тоді як пропозиція скоротилася на 2%. Через це:

  • будинки подорожчали на 27%,
  • таунхауси та дуплекси - на 5%.


Медіанні ціни на будинки в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільше зростання зафіксовано у Сумах (+25%) та Ужгороді (+23%). Найдорожчими залишаються будинки у Києві, Ужгороді, Львові та Одесі. Водночас у південних і південно-східних регіонах ціни знижувалися, зокрема у Херсоні (-22%), Дніпрі та Миколаєві (по -8%), а також у Вінниці (-5%).

Оренда квартир: менше активності, вищі ціни

У сегменті довгострокової оренди квартир:

  • попит і пропозиція знизилися на 3%,
  • медіанна ціна оренди зросла на 8%.


Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 21%. Однокімнатні найбільше зросли в ціні в Одесі та Харкові (+25%). Лідером за вартістю оренди залишається Ужгород (+12%).

Оренда будинків: Київ б’є рекорди

Попит на довгострокову оренду будинків зріс на 19%, а кількість оголошень скоротилася на 11%. Це призвело до зростання медіанної вартості оренди на 13%.


Медіанна вартість оренди будинків в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найвища вартість оренди зафіксована в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Водночас столиця показала найбільше річне зростання - на 68%, також різко подорожчали будинки у Чернівцях (+57%) та Сумах (+43%).

Комерційна нерухомість: спад активності

На ринку комерційної нерухомості у 2025 році:

  • в оренді оголошень стало менше на 12%,
  • кількість відгуків скоротилася на 9%,
  • медіанна ціна оренди зросла на 25%.


Ситуація на ринку оренди комерційної нерухомості (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільше подорожчала оренда офісів (+31%), тоді як ціни на приміщення під кафе та ресторани знизилися на 15%. У сегменті купівлі попит і пропозиція зменшилися на 6%, але ціни зросли на 11%.


Як змінилися продажі комерційної нерухомості у 2025 році (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що буде з цінами у 2026 році

За оцінками аналітиків, у 2026 році ринок нерухомості збереже нинішню динаміку. Основними факторами залишаться:

  • обмежена пропозиція,
  • руйнування житла,
  • відкладений продаж нерухомості власниками.

Це може сформувати дефіцит на вторинному ринку та додатковий тиск на ціни, особливо на квартири з автономним опаленням і резервним живленням.

На первинному ринку зниження цін не очікується через подорожчання матеріалів, дефіцит робочої сили та зменшення кількості нових проєктів. Водночас попит підтримуватимуть державні програми, зокрема єОселя, а також житлові ваучери для військових і ВПО.

У сегменті оренди ключовим фактором стане обсяг пропозиції. Найбільш затребуваним житлом залишатимуться об’єкти з високим рівнем автономності, а також приватні будинки у передмістях великих міст.

Загалом у 2026 році стан ринку житлової та комерційної нерухомості в Україні визначатиметься безпековою ситуацією, стабільністю енергосистеми та здатністю бізнесу працювати в умовах війни.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні у 2025 році активно формується сегмент дохідної нерухомості - житла та апарт-готелів, які спочатку проєктують під оренду і пасивний дохід інвесторів. Попит на такі об’єкти зростає, більшість проєктів зосереджені у західних регіонах, а найдинамічніше розвивається формат апарт-готелів із професійним управлінням.

Також ми розповідали, що у 2025 році первинний ринок житла в Україні продовжив зростання: ціни на новобудови підвищуються майже в усіх регіонах, девелопери активніше запускають нові проєкти, але темпи введення житла в експлуатацію дещо знизилися. Найбільше подорожчав "квадрат" в Одесі та західних містах, а попит поступово відновлюється разом із поверненням інвесторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитлоКупівля житла