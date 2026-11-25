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Якість житла. "Ковальська" робить ставку на якість і має достатньо ресурсів, щоб гарантувати завершення будівництва своїх об'єктів

"Ковальська" робить ставку на якість і має достатньо ресурсів, щоб гарантувати завершення будівництва своїх об'єктів Сучасний житловий комплекс. Зараз купують квартири у ЖК, який має "обличчя" та пропонує комфортне середовище;

Зараз купують квартири у ЖК, який має "обличчя" та пропонує комфортне середовище; Відкладений попит. Люди не поспішають купувати нерухомість через невизначеність воєнного часу та важку зиму;

Люди не поспішають купувати нерухомість через невизначеність воєнного часу та важку зиму; Рішення для бізнесу. Залізобетон більш пожежостійкий за метал, пошкоджені конструкції легко замінюються, що робить його практичним рішенням для промисловості;

Залізобетон більш пожежостійкий за метал, пошкоджені конструкції легко замінюються, що робить його практичним рішенням для промисловості; Доцільність кімнат безпеки. Так звані "мамади" – це виключно маркетинговий крок: для них не існує ані стандарту, ані відповіді, від чого вони захищають;

Так звані "мамади" – це виключно маркетинговий крок: для них не існує ані стандарту, ані відповіді, від чого вони захищають; Необхідні вимоги до безпеки. Варто рухатися до збільшення автономності будинків, систем їх енергозабезпечення та пожежної безпеки.

Про ринок нерухомості та профіль компанії

– Нещодавно компанія підбила підсумок: збудований один мільйон квадратних метрів нерухомості, відколи ви почали будувати (2002 рік). Як змінився ринок нерухомості з того часу?

– За ці роки ринок переживав декілька циклів – як злети, так і падіння. Все, що будувалося на початку 2000-х, викуповувалося наперед, і ніхто не задумувався про комфорт. Нерухомість була масовим продуктом без особливих вимог до якості. Я кажу не про "Ковальську", а про середній стандарт на ринку.

Після охолодження ринку на фоні фінансової кризи (2008-2009 років – ред.) девелопери почали шукати способи вирізнитися. Саме тоді сформувалася нова когорта гравців ринку, адже до кризи серед ключових забудовників були "Київміськбуд" і лише кілька інших компаній. Через кілька циклів коливань ринку "Ковальська" зайняла свою нішу – перш за все – в якісному житлі й комерційній нерухомості.

Основною нашою перевагою є довгострокова надійність об'єкта протягом усього життєвого циклу. Ми вкладаємо в наші будинки набагато більше коштів на квадратний метр, ніж середній стандарт на ринку. Крім того, ми не лише девелопер, а передусім найбільший вітчизняний виробник будівельних матеріалів: самі видобуваємо сировину, виготовляємо бетон, стінові матеріали й системи утеплення, проєктуємо та закладаємо інженерні рішення. Це дає нам конкурентну перевагу: наші будинки тепліші, мають кращу звукоізоляцію, а їхні мешканці можуть заощаджувати на опаленні й електроенергії.

Тому наше житло коштує на 15–20% дорожче за середню ринкову пропозицію залежно від сегмента. Але ми продаємо не просто квадратні метри. Для нас важливо, щоб нерухомість зберігала й нарощувала свою вартість через 5–7 років після купівлі. Саме якість і споживчі властивості наших будинків формують довіру та мотивують людей знову обирати "Ковальську".

– Коли людина купує житло, вона здійснює не лише споживчу дію, а й інвестицію?

– Правильно. Нерідко буває, що квартира, придбана на етапі інвестування за 50 тисяч доларів, через три роки після введення будинку в експлуатацію коштує лише 35 тисяч доларів через низьку якість матеріалів і неналежне утримання будинку. У результаті людина не отримує ані очікуваного комфорту, ані вигоди від інвестиції. Ми працюємо за іншою логікою: створюємо нерухомість, яка зберігає та примножує свою вартість з часом.

– Давайте поговоримо про стійкість вашого бізнесу. Група має інші сфери діяльності – видобуток сировини, виробництво будівельних матеріалів та їх продаж. Чи правильно говорити, що наявність цих бізнесів робить ваші проєкти девелопменту більш фінансово стійкими, убезпечує їх?

– Коли бізнес розгалужений та диверсифікований, це дає впевненість, що попри складнощі конкретного ринку, ми все одно виконаємо свої зобов'язання, бо ми – велика, потужна вертикально інтегрована компанія.

У деякі періоди, коли ринок нерухомості переживає не найкращий етап розвитку, ми не змінюємо темпи будівництва, адже ми можемо частину прибутку з виробничих підприємств інвестувати в нерухомість та добудувати житловий комплекс.

Другий фактор нашої надійності – ми не женемося за кількістю проєктів, а зосереджуємося на якості. Тому одночасно реалізуємо лише 3–5 житлових комплексів. На ринку є забудовники, які можуть похвалитися, що вони збудували 10 чи більше мільйонів квадратних метрів, але де вони зараз? Де "Київміськбуд", "Укрбуд" та "Аркада"? Тепер це десятки тисяч кинутих вкладників.

Сергій Пилипенко (інфографіка РБК-Україна)

Наш ризик-орієнтований підхід полягає в тому, що ми беремо ту кількість проєктів, які можемо контрольовано довести до фіналу й гарантовано передати ключі власникам житла, навіть коли продажі завмирають під впливом зовнішніх факторів.

– Скільки квартир у ваших житлових комплексах викуповують на момент здачі будинків в експлуатацію?

– Це залежить від проєкту. Наприклад, у нашому будинку 13-17 житлового комплексу "Русанівська Гавань" понад 90% квартир викупили ще до вводу в експлуатацію. Натомість у Kub 29 на Березняківській на момент здачі продали 50%. Ми вклали в цей проєкт дуже багато, це проєкт бізнес-класу, але ринок на той момент не був до цього готовий. Тому ми добудували та продавали вже готове житло за значно вищою ціною.

Житловий комплекс Kub 29 на вулиці Березняківська в столиці (фото: прес-центр Групи "Ковальська")

– У Групи є запас міцності, щоб пройти складні періоди й довести до кінця навіть проєкти бізнес-класу?

– Так, щоб не дисконтувати ціну, не отримати збиток і, найголовніше, не йти на компроміс у питаннях якості. Під час труднощів забудовники можуть здешевлювати вартість будівництва, економити на матеріалах. Ми свідомо цього не робимо.

Про проєкт сучасного ЖК

– Як за останні 10-15 років змінився проєкт житлового будинку? Як будували тоді і що зараз пропонує ринок?

– У багатьох проєктів з'явилося "обличчя". Зараз девелопери інвестують в архітектурну концепцію, благоустрій, шукають баланс між економічними показниками та комфортом, інтересами майбутніх мешканців.

Щоб сьогодні проєкт став комерційно успішним, треба інвестувати не тільки в будівництво. Людина, яка купує квартиру, хоче знати, які будуть ліфти, які будуть дитячі майданчики, де буде зона відпочинку, школи, садочки та вся супутня інфраструктура. Все це має бути розроблене до початку будівництва.

На етапі проєкту ми аналізуємо профіль наших потенційних мешканців, пропонуючи їм відповідну інфраструктуру та сценарії майбутнього способу життя, а вже потім ідуть будівельна й інженерна частини.

– Які елементи середовища нового ЖК ви б назвали ключовими?

– Усе починається з того, як людина потрапляє на територію житлового комплексу, паркується, заходить у під'їзд: вхідні двері, якісні ліфти, енергоефективне освітлення, що працює на датчиках, місце для дитячих візочків, парковка для велосипедів, лапомийки для маленьких улюбленців. Поруч – аптеки, господарські та продуктові магазини, місця відпочинку, зони барбекю, спортивні й дитячі майданчики, садочки або денна студія розвитку дітей.

Коли ще заливається бетон, ми робимо один експозиційний поверх для покупців, на прикладі якого відпрацьовуємо всі матеріали й рішення. Вони можуть відвідати такий поверх, подивитись, які будуть двері, світильники, фактура, колір стін та інші елементи. Це все додає довіри.

Сергій Пилипенко (інфографіка РБК-Україна)

– Як змінився житловий та комерційний сектор ринку нерухомості з початку повномасштабного вторгнення? Що відбулося з попитом?

– За майже п'ять років ситуація на ринку декілька разів змінювалася. Очевидно, що 2022-й став шоковим: ринок завмер, а продажі нерухомості були мінімальними.

У 2023-2024 роках відбулося зростання попиту. Велика частина продажів була спричинена внутрішньою міграцією. Паралельно запрацювала програма "єОселя". У 2023-2025 роках ринок нерухомості зростав – ми це також спостерігали через попит на будівельні матеріали.

Кінець 2025-2026 років нагадує рецесію на ринку житлової нерухомості. Без програми "єОселя" йому б узагалі було важко, адже суттєва частина об'єктів продається завдяки цій програмі. Частка сягає до 30-40% портфелю продажів – залежно від девелопера.

Минула зима в Києві була дуже важка, тому люди дуже обережно ставляться до вибору житла. Повітряні атаки також впливають на попит. Ми розуміємо ці ризики та максимально облаштовуємо укриття, створюємо додаткові умови, але не можемо вплинути на настрої. Тому констатуємо, що у зв'язку з економічним уповільненням та безпековою ситуацією, протягом останнього року ринок нерухомості просів на 20-25%.

Про рішення для бізнесу

– Щодо комерційної нерухомості – така ж ситуація?

– Якщо говорити про промислові будівлі, склади та виробничі комплекси, то попри масовані атаки, цей ринок продовжує розвиватися, заплановані проєкти рухаються, лише одиничні поставлені на паузу.

– Чи зріс попит серед компаній, які втратили свої склади, логістичні центри? Вони приходять до вас із запитами щодо ремонту, будівництва?

– Ні, запити на відновлення зруйнованих чи пошкоджених об'єктів поки поодинокі. Ми долучалися до відбудови лише двох таких об'єктів. Натомість частіше замовляють будівництво з нуля виробничих цехів, складів та інших промислових об'єктів. Одні компанії розширюють наявний бізнес, інші релокуються й потребують нових виробничих потужностей.

Ми займаємося не лише будівництвом промислового об'єкта, ми робимо весь комплекс робіт "під ключ", разом із проєктуванням та інжинірингом. Маємо власні технології та матеріали, самостійно виконуємо будівельні роботи й посилили інженерний напрям. Це особливо важливо зараз, коли на ринку гострий дефіцит кадрів і надійних підрядників, яким можна довірити реалізацію проєкту.

Але цей ринок буде нормально функціонувати тільки тоді, коли банки фінансуватимуть такі проєкти. Своєю чергою банки цього не робитимуть, поки не буде страхування воєнних ризиків. Це сильно впливає на попит у цьому сегменті.

– Як змінилися проєкти для бізнесу? Можливо, компанії вирішили будувати менші й географічно розподілені об'єкти?

– Підходи змінюються досить імпульсивно. Це погано, адже не можна отримати якісний проєкт, керуючись ситуативним контекстом. Поділ великого складського комплексу на багато маленьких об'єктів веде до втрати ефективності, зокрема здорожчання будівництва й експлуатації. Я не вважаю хорошою ідеєю розбити великий склад на 100 маленьких, але воєнні ризики змушують шукати рішення.

Ми пропонуємо (і є піонерами в цьому) збірне залізобетонне каркасне будівництво. Це рішення для промислових та складських комплексів, що передбачає використання залізобетонних конструкцій, які швидко виготовляються на наших підприємствах і збираються на будівельному майданчику.

Завдяки цій технології склад, ТРЦ, цех чи інше виробниче приміщення можна збудувати та ввести в експлуатацію за пів року.

– Це дуже оперативно.

– Це не тільки швидко, а й надійно. Метал – досить дорогий, його не вистачає на ринку, він не витримує прильотів, одразу плавиться та гнеться (під час пожежі – ред.). У метала невисока вогнестійкість.

Водночас залізобетон стійкий до високих температур: арматура всередині захищена шаром бетону й не плавиться, а при потребі пошкоджену секцію можна замінити або відремонтувати.

Нещодавно був приліт по складу одного з наших клієнтів. Вони оцінили стан пошкоджень і погодилися з нашою пропозицією, що треба лише замінити дві балки (це модульні конструкції). Швидко замовили в нас і вирішили проблему. Технологія залізобетонного каркасного будівництва передбачає, що пошкоджені елементи швидко демонтуються й замінюються на нові.

Залізобетонні конструкції виробництва "Ковальської" (фото: прес-центр компанії)

Про економіку житлової нерухомості

– Як змінився горизонт планування проєктів з будівництва житла?

– Для девелопера цей показник залежить від числа проєктів, які перебувають в активній фазі реалізації. На сьогодні у нас є два активних і чотири "сплячих". Залежно від ситуації на ринку ми можемо переводити проєкт зі "сплячого" в активний стан.

Із запланованого на цей рік – завершення двох проєктів. Водночас два інші поки залишаються "сплячими". Один наразі недоцільно реалізовувати через економічну ситуацію, розвиток іншого стримує відсутність необхідної містобудівної документації. Ідеться про промислову зону, яку ми плануємо ревіталізувати та перетворити на житлові квартали.

– Ви купили територію в промисловій зоні?

– Так, ми консолідували декілька земельних ділянок у промзоні в районі метро "Святошин" поруч із нашим підприємством, і ми чітко бачимо перспективу розвитку цього житлового району. Зараз чекаємо на те, щоб запрацювала земельна комісія Київради для зміни цільового призначення землі.

– Якщо багато проєктів буде зупинятися, чи не виникне дефіцит нового житла в Києві та інших великих містах?

– Усе буде залежати від економічної активності міста. Якщо люди будуть сюди повертатися, мати перспективи роботи, активно шукати житло, тоді виникне значний дефіцит протягом 3-4 років, допоки не розпочнеться новий цикл будівництва. Зараз, на жаль, тенденція трохи інша. Після попередньої зими й напередодні холодів багато хто виїжджає.

– Ви згадували про програму "єОселя". Скажіть, чи стимулює ця програма населення купувати порівняно недороге житло?

– Не зовсім. Перш за все, вона спрямована на родини військових, медиків та вчителів. Програма передбачає пільгову ставку на 15 років, що є унікальним фіксованим продуктом для нашого ринку. Людина може вибрати будь-яке житло, не обов'язково найдешевше, але не старше 3 років. Якщо максимальна вартість квадратного метра недостатня для того житла, яке хоче придбати людина, вона може доплатити власні кошти.

Я не можу сказати, що "єОселя" стимулює купівлю економ-житла. Вона розрахована на середню ціну на ринку, комфортне, звичайне житло.

– Які зміни ви запропонували б до цієї програми?

– Перегляд лімітів програми з огляду на зростання собівартості будівництва, інфляцію та валютні коливання й загальний обсяг її фінансування. За умови розширення фінансування вона могла б давати значно кращий результат.

– Які квартири сьогодні користуються попитом?

– Найзатребуванішим є житло вартістю 1200-1500 доларів за квадратний метр. Водночас покупці віддають перевагу житловим комплексам із власною територією та інфраструктурою, а не окремим будинкам. За кількістю кімнат попит розподіляється приблизно так: 40% – однокімнатні квартири, 40% – двокімнатні, решта – трикімнатні.

Деякі девелопери будують smart-квартири. Ми проти цього. Площа наших однокімнатних квартир стартує від 42-43 метрів, може сягати 60 метрів. Ми хочемо, щоб на поверсі була невелика кількість квартир – не 15-20, а 6-10. Це формує комфортне сусідське середовище, де сусіди знають одне одного, без ефекту "гетто" – відчуття перенаселеності й скупчення.

– Багато девелоперів пропонують житло за нижчою ціною, ніж ви назвали. Що це означає? Звідки беруться низькі ціни на ринку нерухомості?

– Це може означати будь-що. Справа полягає в тому, хто готовий ризикнути. У мене немає питань до девелопера, який пропонує, наприклад, ціну 1000-1200 доларів за квадратний метр. У мене є питання до покупця: чи він усвідомлює, що за всім цим стоїть?

По-перше, якщо девелопер не вкладає власний фінансовий ресурс, а працює виключно за залучені від продажу кошти, це говорить про ризики. По-друге, якщо ціна – ультрадешева, це значить, що матеріали, рішення будуть або дешеві, або недороблені. Наприклад, як було з деякими об'єктами "Київміськбуду", коли стоїть готовий будинок, але без мереж (підключення будинку до води, опалення та електроенергії). Це 20% від собівартості.

– Всі ці проблеми залишаються покупцю.

– На жаль, так. Тому треба бути обережним при виборі девелопера.

– Повернемося до зростання собівартості будівництва. Ви вже сказали про курс долара. Наскільки взагалі зросла собівартість?

– Ціна на будівельні матеріали цьогоріч зросла на 35-40%, зокрема через збільшення витрат на оплату праці, електроенергію, логістику тощо.

– Чи залишаються економічно привабливими ваші проєкти житлових комплексів?

– Так. Ми будуємо, здаємо в експлуатацію, передаємо ключі, забезпечуємо будинки генераторами, експлуатуємо їх, якщо потрібно. Ми продаємо квартири з динамікою, яку ставили собі за мету. Але в цілому на ринку спостерігаємо нижчу активність – менше дзвінків, менше візитів, менше переглядів, що пов'язано із загальною ситуацією в економіці.

Ми бачимо, що значна частина попиту на житло зараз відкладена. Під час постійних обстрілів людям психологічно складно думати про купівлю нерухомості, особливо яка ще в процесі будівництва. Тому багато хто чекає на більшу стадію готовності об'єктів і завершення зими.

Лоббі в житловому комплексі Kub 29 "Ковальської" (фото: прес-центр компанії)

Про безпеку та автономність житла

– Ви згадали про генератори. Які на сьогодні базові вимоги покупців щодо безпеки й автономності будинків?

– Базовий стандарт – це генератори для енергоживлення ліфтів, забезпечення загального освітлення та роботи насосів для подання води. Значною перевагою буде наявність газової котельні, тобто автономне опалення.

З погляду безпеки, насамперед ідеться про наявність справної системи пасивного пожежогасіння (спрацьовує без втручання людини – ред.): з підключеними рукавами, необхідним тиском і регулярними перевірками її працездатності. Були неодноразові випадки, коли по наших будинках були прильоти (дрони) та пошкодження, але спрацювала пожежна система, яка швидко локалізувала поширення вогню. Тож її наявність і справний стан є критично важливими.

Другий важливий елемент безпеки – бетонне ядро будинку. Наприклад, ліфтові холи та шахти є одними з найбільш захищених місць на поверсі. Ми будуємо за монолітно-каркасною технологією, яка забезпечує високу стійкість конструкцій до зовнішніх впливів. Також облаштовуємо паркінги так, щоб за потреби вони могли виконувати функцію укриття. Для цього передбачаємо базові зручності: воду, санвузли, Wi-Fi тощо.

– Бетонне ядро – це основна споруда з товстими стінами…

– Будь-який будинок має ліфти та пожежні сходи – це найбільш безпечна, монолітна частина будинку. Ви вийшли в коридор, і це вже в рази безпечніше. Ці частини будинку не мають підтвердженого статусу укриття, але чим більше стін вас захищає, тим краще.

Хочу зазначити, що ті будинки, які вже будуються, – у них закладені стандарти безпеки, які були до початку повномасштабного вторгнення. Лише нові проєкти, які розроблятимуться, проходитимуть експертизу, будуватимуться вже з урахуванням змін до ДБН (державні будівельні норми). А ті заходи, які я назвав, – це адаптація наявних або вже спроєктованих будинків до нових вимог безпеки.

Про доцільність "кімнат безпеки"

– Ці елементи безпеки та автономності підвищують вартість житла?

– Сто відсотків. Було багато дискусій навколо "кімнат безпеки". Хочу зазначити, що їх наявність значно здорожчує будівництво. Це матеріаломістке й технологічно складне рішення, адже передбачає облаштування окремої бетонної кімнати в кожній квартирі. Відтак площа житла збільшується орієнтовно на 5–7 кв. м.

Це не дуже добре сприймається ринком. Якщо в одному житловому комплексі будуть дві квартири – звичайна та з додатковою бетонною кімнатою, яка коштуватиме на 100 доларів за квадратний метр дорожче й матиме на 5–7 кв. м більшу площу – покупець, найімовірніше, обере другий варіант.

– На скільки така "кімната безпеки" збільшує вартість, наприклад, однокімнатної квартири?

– Ми не рахували детально, але треба зважати, що до однокімнатної квартири одразу додається 10% площі, тобто її ціна автоматично зростає. Якщо на кожному стояку буде одна така кімната, це призведе до зростання вартості всього будівництва ще на 15%. Будівля стає важчою.

У результаті, чи готова людина заплати на 20-25% більше за квартиру з такою кімнатою? Я дуже сумніваюся. Тому ми рухатимемося за попитом: якщо буде запит, тоді ми будемо реагувати. Але сьогодні ринок цього не вимагає. Ми не бачимо готовності платити більше за квартири з "безпечними кімнатами". Тому не поспішаємо, адже це впливає на вартість всього проєкту, ми можемо дорого заплатити за такі помилки.

Крім того, ДБН з цього приводу не змінилися, нових вимог до конструкції та її стійкості не з'явилося.

– Деякі забудовники пропонують квартири з умовними "мамадами". Вони роблять це з власної ініціативи?

– Давайте подивимося на цю ситуацію наступним чином. Якщо я розділю кімнату гіпсокартоном, чи це буде додатковий захист? Так, але від чого? Без відповідних випробувань ми не можемо стверджувати, що він справді здатен захистити від конкретних загроз. А без підтвердженої ефективності та відповідності встановленим нормативам називати таку конструкцію повноцінним захисним рішенням некоректно.

Сергій Пилипенко (інфографіка РБК-Україна)

– У чинних ДБН немає "мамадів"?

– Немає і ніколи не було. Державні норми щодо конструкції будинків та їх стійкості не змінилися. У ДБН лише додалися вимоги того, як мають бути облаштовані паркінги або підземні частини будинку у вигляді споруд подвійного призначення (укриття) з автономністю щонайменше 48 годин.

– Тобто, ДБН ввели нові вимоги для паркінгів, а для квартир нових вимог щодо безпеки немає?

– Так, для квартир і наземної частини будинку нічого не змінилося. Тому, якщо хтось щось пропонує, це все ініціативи продавців і бажання сподобатися споживачу.

– Чи можна в наявному проєкті додати кімнату з посиленою безпекою?

– Компанія може зробити бетонну глуху кімнату або цегляну стіну. Питання в тому, що немає жодного державного стандарту, який би давав відповідь на такі питання: "Від чого саме буде захищати така кімната?" і "Якою вона має бути?".

Ми керуємося чинними ДБН, ми проєктуємо і будуємо виключно за ними. Усі додаткові елементи – це рішення девелоперів, але чи вони себе окуплять, чи справді вони відповідають тому, про що заявляє забудовник? Також стоїть питання, чи потрібно цю кімнату дооснащувати вентиляцією, броньованими дверима. І головне питання до покупців: "А ви готові далі жити з цим бункером у себе вдома?".

– Чи можна збудувати "мамад" у вже зведеному будинку?

– Категорично ні. Максимум, що можна зробити в уже побудованому будинку, встановити легку перегородку. Додаткове бетонне навантаження на перекриття неприпустиме, адже воно впливає на тримальну здатність усієї конструкції.

Щодо мамадів: в Ізраїлі їх облаштування обов'язкове за будівельними нормами. В Україні діють інші вимоги. Тому, доки не будуть визначені чіткі параметри таких кімнат, вимоги до їхньої конструкції та захисту, який вони мають забезпечувати, говорити про їх впровадження – це переливання з пустого в порожнє.

– До того ж в Ізраїлі мамади запроваджувалися, коли ще не було реактивних дронів, такої кількості балістичних ракет, тоді були зовсім інші безпекові ризики.

– Абсолютно правильно, тому не факт, що такі кімнати будуть захищати в наших умовах.

Про майбутні тренди та проєкти компанії

– На ваш погляд, куди мають рухатися будівельні норми з урахуванням війни, яка продовжується?

– Для нових будинків треба додавати елементи автономності. Я б додав ці вимоги до державних стандартів. Враховуючи, що централізована система енерго- й теплозабезпечення не буде відновлена в тому вигляді, як колись була спроєктована, ми бачимо необхідність руху до автономності – автономне опалення, автономні джерела живлення.

Нові будинки мають бути здатними функціонувати щонайменше 10 годин без централізованого електропостачання.

Щодо "кімнати безпеки": якщо зробити їх обов'язковими, це може вдарити по самому ринку. Собівартість і ціна зростуть, а покупці будуть змушені платити за те, на що не готові витрачати кошти.

– Як захищений покупець квартири у випадку, якщо в будинок, який ще будується, станеться приліт?

– Якщо об'єкт ще не зданий в експлуатацію, тоді це повністю ризики девелопера, і такі випадки трапляються. Інвестор більш захищений на стадії будівництва, ніж після здачі в експлуатацію.

Якщо ж уже зданий в експлуатацію багатоквартирний будинок зазнав значних пошкоджень, мешканці або управляюча компанія можуть звернутися до місцевої влади для розробки проєкту й виділення коштів на відновлення. Однак це складна тривала процедура.

Щодо попиту, то з 2022 року маємо чітку тенденцію: покупці більше не інвестують на етапі котловану. Більшість угод укладають на фінальних стадіях будівництва або купують уже готове житло.

Житловий комплекс "Русанівська Гавань", який будує "Ковальська" (фото: прес-центр компанії)

– Але все одно вигідніше купувати квартиру на етапі котловану?

– Плани можуть змінюватися, зараз ніхто не мислить категоріями на три роки наперед. Завтра людина скаже: "У мене урвався терпець, я посадила дітей в машину і поїхала за кордон". Зрозуміло, що є багато людей, які бачать себе в Україні, але що буде через три роки? Чому саме зараз треба інвестувати на етапі котловану? Навіщо поспішати? Саме так зараз ставлять питання.

– Незважаючи на загальну складну ситуацію на ринку, які наступні проєкти є в портфелі компанії?

– Як я вже зазначав, є проєкт цілого мікрорайону. Ця локація передбачає більш як 200 тисяч квадратних метрів житла. Також планується школа, дитячі садки, торгово-розважальні центри. Вже є розроблена комплексна концепція міста в місті. Це один з наших перспективних та основних проєктів.

Також у нас є проект NUVO на вулиці Жилянська (комплекс бізнес-центрів – ред.). Ми його відклали, бо сьогоднішня економічна ситуація не сприяє його реалізації, але у нас є 100%-ва готовність стартувати хоч завтра.

Акцент на сьогодні – завершити будівництво "Русанівської Гавані". Ми плануємо добудувати ще одну чергу, повністю завершити благоустрій та побудувати дитячий садочок.

Ринок нерухомості напряму пов'язаний з динамікою ВВП: якщо економіка зростає, нерухомість зростає в ціні, має інвестиційну привабливість і навпаки – в умовах рецесії попит знижується. Тому подальший розвиток проєктів буде залежати від стану економіки, наявності фінансового ресурсу й безпекової ситуації.