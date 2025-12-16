Ринок нелегальних сигарет в Україні знову зростає: дані дослідження

Ринок нелегальної тютюнової продукції в Україні демонструє зростання. За даними дослідження "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", який проводить Kantar Україна на замовлення провідних вітчизняних виробників, у жовтні частка нелегальних сигарет сягнула 17,8%.

Аналітики зазначають, що за такого рівня нелегальної торгівлі річні втрати державного бюджету через несплату податків становлять близько 26,5 млрд грн, а обсяг тіньового ринку перевищує 5,5 млрд сигарет.

Зростання тіньового ринку відбувається переважно через збільшення обсягів продажу тютюнових виробів з підробленим акцизом.

"Протягом 2025 року в структурі контрафактної продукції зростала частка сигарет із підробленими акцизними марками і в середньому за рік становила 42%", - зазначила аналітикиня Kantar Україна Тетяна Свердлик.

Вона додала, що із них 37% (за написом на упаковці) були вироблені Маршалл Файнест Тобакко (Юнайтед Тобако) / VK Tobacco FZE, ще 5% - "Українським тютюновим виробництвом".

За результатами моніторингу, понад половина нелегальної продукції маркована як Duty Free або призначена для експорту та нелегально продається всередині країни.

Основні обсяги реалізації зосереджені у шести регіонах, зокрема в Дніпропетровській, Одеській, Львівській і Харківській областях. Близько 65% нелегальних сигарет надходять на ринок через кіоски та роздрібні магазини, йдеться у дослідженні.