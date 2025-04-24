Ринок легкових авто у Європі суттєво впав: свіжа статистика

У першому кварталі 2025 році ринок нових легкових авто у країнах ЄС впав майже на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ACEA.

Згідно нової статистики, з січня по березень на ринках Євросоюзу було реалізовано 2 715 009 нових авто. Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення: Гібриди (HEV та PHEV) – 1 171 156 (+17%);

Бензинові авто –779 817 од. (-21%);

Електромобілі (BEV)– 412 997 од. (+24%);

Дизельні – 258 728 шт.(-27%);

Інші – 92 311 шт. (-3%). Цікаво, що серед світових автовиробників найчастіше у країнах Євросоюзу реєструвались автомобілі Volkswagen Group – 724045 од. (+4,8%). На другому місці опинились автомобілі брендів концерну Stellantis з результатом у 450 814 авто (-14%). Третій результат у Renault Group – 312 983 проданих машин (+9,5%). Також у п’ятірку лідерів потрапили Toyota Group (242 166 од.) та Hyundai Group (200 909 од.).