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Ринок легкових авто у Європі суттєво впав: свіжа статистика

Четвер 24 квітня 2025 14:22
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Ринок легкових авто у Європі суттєво впав: свіжа статистика Фото: ринок легкових авто у Європі суттєво впав (media.volkswagen.com)
Автор: Константин Широкун

У першому кварталі 2025 році ринок нових легкових авто у країнах ЄС впав майже на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ACEA.

Згідно нової статистики, з січня по березень на ринках Євросоюзу було реалізовано 2 715 009 нових авто.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

  • Гібриди (HEV та PHEV) – 1 171 156 (+17%);
  • Бензинові авто –779 817 од. (-21%);
  • Електромобілі (BEV)– 412 997 од. (+24%);
  • Дизельні – 258 728 шт.(-27%);
  • Інші – 92 311 шт. (-3%).

Цікаво, що серед світових автовиробників найчастіше у країнах Євросоюзу реєструвались автомобілі Volkswagen Group – 724045 од. (+4,8%). На другому місці опинились автомобілі брендів концерну Stellantis з результатом у 450 814 авто (-14%).

Третій результат у Renault Group – 312 983 проданих машин (+9,5%). Також у п’ятірку лідерів потрапили Toyota Group (242 166 од.) та Hyundai Group (200 909 од.).

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