Рынок легковых авто в Европе существенно упал: свежая статистика
В первом квартале 2025 года рынок новых легковых авто в странах ЕС упал почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ACEA.
Согласно новой статистики, с января по март на рынках Евросоюза было реализовано 2 715 009 новых авто.
Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- Гибриды (HEV и PHEV) - 1 171 156 (+17%);
- Бензиновые авто -779 817 ед. (-21%);
- Электромобили (BEV) - 412 997 ед. (+24%);
- Дизельные - 258 728 шт. (-27%);
- Другие - 92 311 шт. (-3%).
Интересно, что среди мировых автопроизводителей чаще всего в странах Евросоюза регистрировались автомобили Volkswagen Group - 724045 ед. (+4,8%). На втором месте оказались автомобили брендов концерна Stellantis с результатом в 450 814 авто (-14%).
Третий результат у Renault Group - 312 983 проданных машин (+9,5%). Также в пятерку лидеров попали Toyota Group (242 166 ед.) и Hyundai Group (200 909 ед.).
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