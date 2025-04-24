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Рынок легковых авто в Европе существенно упал: свежая статистика

Четверг 24 апреля 2025 14:22
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Рынок легковых авто в Европе существенно упал: свежая статистика Фото: рынок легковых авто в Европе существенно упал (media.volkswagen.com)
Автор: Константин Широкун

В первом квартале 2025 года рынок новых легковых авто в странах ЕС упал почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ACEA.

Согласно новой статистики, с января по март на рынках Евросоюза было реализовано 2 715 009 новых авто.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

  • Гибриды (HEV и PHEV) - 1 171 156 (+17%);
  • Бензиновые авто -779 817 ед. (-21%);
  • Электромобили (BEV) - 412 997 ед. (+24%);
  • Дизельные - 258 728 шт. (-27%);
  • Другие - 92 311 шт. (-3%).

Интересно, что среди мировых автопроизводителей чаще всего в странах Евросоюза регистрировались автомобили Volkswagen Group - 724045 ед. (+4,8%). На втором месте оказались автомобили брендов концерна Stellantis с результатом в 450 814 авто (-14%).

Третий результат у Renault Group - 312 983 проданных машин (+9,5%). Также в пятерку лидеров попали Toyota Group (242 166 ед.) и Hyundai Group (200 909 ед.).

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