Ринок електромобілів в Україні: які авто українці купують найчастіше к 2025 році

За перші три місяці 2025 року український автопарк поповнили 12,8 тисячі легкових авто на електротязі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став електричний кросовер BYD Song Plus EV.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто лідирували такі електромобілі:
Раніше повідомлялось, що з початку року українці придбали майже 9 тисяч вживаних авто зі Сполучених Штатів. Так, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 легкових машин з пробігом.
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості, а саме 42% – це електромобілі. На частку бензинових авто прийшлось 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельні машини та авто з ГБО обрали по 5% покупців від загальної кількості.
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