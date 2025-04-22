Рынок электромобилей в Украине: какие авто украинцы покупают чаще всего к 2025 году

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

Львовская область - 1961 ед. (94% из них бывшие в употреблении);

город Киев - 1632 ед. (68% из них бывшие в употреблении);

Киевская обл. - 1120 ед. (76% из них бывшие в употреблении);

Днепропетровская обл. - 986 ед. (80% из них бывшие в употреблении);

Одесская обл. - 761 ед (76% из них бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал электрический кроссовер BYD Song Plus EV.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто лидировали такие электромобили:

Tesla Model Y - в Киеве и области.

Tesla Model 3 - во Львовской и Днепропетровской областях.

Nissan Leaf - в Одесской области.

Ранее сообщалось, что с начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных авто из Соединенных Штатов. Так, свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 легковых машин с пробегом.

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это электромобили. На долю бензиновых авто пришлось 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельные машины и авто с ГБО выбрали по 5% покупателей от общего количества.