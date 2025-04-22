Рынок электромобилей в Украине: какие авто украинцы покупают чаще всего к 2025 году

За первые три месяца 2025 года украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи легковых авто на электротяге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал электрический кроссовер BYD Song Plus EV.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто лидировали такие электромобили:
Ранее сообщалось, что с начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных авто из Соединенных Штатов. Так, свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 легковых машин с пробегом.
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это электромобили. На долю бензиновых авто пришлось 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельные машины и авто с ГБО выбрали по 5% покупателей от общего количества.
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