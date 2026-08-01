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Ринок електроенергії зрушив із мертвої точки завдяки довгостроковим аукціонам, - експерт

13:09 01.08.2026 Сб
3 хв
Учасник перших аукціонів назвав запуск довгострокових торгів стратегічним кроком для ринку електроенергії
aimg Сергій Новіков
засновник і керівник ТОВ "ЛТК ЕЛЕКТРУМ" Василь Кошелюк (фото: e-b.com.ua)

Запуск довгострокових аукціонів електроенергії отримав позитивну оцінку безпосередніх учасників торгів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив засновник і керівник ТОВ "ЛТК ЕЛЕКТРУМ" Василь Кошелюк.

Він назвав новий механізм успішним першим кроком, який дає бізнесу можливість планувати закупівлі та захищатися від різких цінових коливань. Компанія "ЛТК ЕЛЕКТРУМ" взяла участь у торгах з продажу ресурсу "Енергоатома" та "Укргідроенерго".

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За словами Кошелюка, довгострокові договори не замінюють ринок "на добу наперед" чи інші сегменти, а доповнюють їх і дають бізнесу більше способів купувати електроенергію.

"Ринок урешті-решт зрушив із мертвої точки. Ті зміни, про необхідність яких експерти та енерготрейдери говорили роками, нарешті перейшли з площини теоретичних дискусій у практичне русло", - наголосив він.

Раніше більшість підприємств купували електроенергію на короткий строк, а її вартість на наступний місяць ставала зрозумілою майже в останній момент, додав він. За таких умов бізнесу складно планувати виробництво, експортні контракти та інвестиції. Нові аукціони дозволяють зафіксувати ціну й обсяг постачання одразу на кілька місяців.

"Зафіксована ж у довгостроковому договорі вартість працює як фінансовий щит, гарантуючи покупцеві прогнозовані умови протягом усього терміну дії контракту", - пояснив Кошелюк.

Позитивним сигналом він також назвав високий інтерес до перших торгів, у яких брали участь десятки компаній - від трейдерів до промислових та аграрних підприємств. Невеликі лоти відкривають доступ до ресурсу не лише великим споживачам, а й середньому бізнесу.

"Поточні обсяги торгів - це важливий, успішний, але все ж таки пілотний проєкт", - зазначив керівник компанії.

За його словами, наступним кроком має стати поступове збільшення обсягів і строків контрактів, розширення кола учасників та наближення правил торгівлі до європейської практики. Таким чином, перші аукціони отримали позитивну оцінку як держави, так і безпосередніх учасників ринку, які побачили в них інструмент прогнозованості та захисту від різких цінових коливань.

Ситуація з прайс-кепами на енергоринку

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Проте січневе рішення Регулятора про підвищення прайс-кепів було тимчасовим, і відповідно до постанови НКРЕКП, з 31 березня вони мають бути повернуті на попередній рівень.

Раніше Міністерство енергетики позитивно оцінило результати перших двох етапів спеціальної сесії з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами.

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