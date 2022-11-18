На ринку електроенергії необхідно переглянути правила, щоб відновлювати пошкоджену інфраструктуру, - експерт

"Зараз ринку електричної енергії потрібні кошти і я особисто вважаю, що ці кошти радше знайти в Україні шляхом вирішення питань, наприклад, небалансів на ринку електроенергії підвищення прайс-кепів (цінових обмежень, - ред.) на ринку "на добу на перед", зняття обмежень" - сказав він.

Білявський додав, що перегляд правил на ринку електроенергії жодним чином не торкнеться побутових споживачів.

Він зазначив, що в Україні вкрай необхідно мобілізувати фінансовий ресурс в енергетичній сфері, тому що на матеріально-технічній допомозі західних партнерів не вийде вирішити всі проблеми, які виникли внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.