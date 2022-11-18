На рынке электроэнергии необходимо пересмотреть правила, чтобы восстанавливать поврежденную инфраструктуру, - эксперт

"Сейчас рынку электрической энергии нужны средства и я лично считаю, что эти средства скорее найти в Украине путем решения вопросов, например, небалансов на рынке электроэнергии повышения прайс-кепов (ценовых ограничений, - ред.) на рынке "в сутки наперед", снятие ограничений", - сказал он.

Белявский добавил, что пересмотр правил на рынке электроэнергии никоим образом не коснется бытовых потребителей.

Он отметил, что в Украине крайне необходимо мобилизовать финансовый ресурс в энергетической сфере, потому что на материально-технической помощи западных партнеров не получится решить все проблемы, возникшие в результате обстрелов энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.