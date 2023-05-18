Ринковий тариф на електроенергію для населення покращить ситуацію в енергетиці, - експерт

За його словами, проблема, яка повʼязана з існуванням в Україні ще радянської системи занижених тарифів, повинна бути вирішена.

Директор Центру досліджень енергетики вважає, що її вирішення полягає виключно у введенні ринкових цін для населення.

"Це єдиний правильний шлях, аби прибрати з енергетичного сектору корупцію, яка оцінюється в сотні мільйонів… Допоки не будуть введені нормальні ринкові ціни, а субсидії не будуть монетизовані, "вилікувати" енергетику неможливо", - додав Харченко.

Він також додав, що ринкові ціни будуть стимулювати населення до енергоефективного споживання.

Нагадаємо, Національний банк України закладає у свій прогноз підвищення тарифу на електроенергію вже цього року.