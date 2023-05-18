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Рыночный тариф на электроэнергию для населения улучшит ситуацию в энергетике, - эксперт

Фото: рыночный тариф на электроэнергию для населения улучшит ситуацию в энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Для полного восстановления энергетического сектора необходимо введение рыночных цен на электроэнергию для населения и монетизация субсидий для уязвимых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.

По его словам, проблема, связанная с существованием в Украине еще советской системы заниженных тарифов, должна быть решена.

Директор Центра исследований энергетики считает, что решение состоит исключительно во введении рыночных цен для населения.

"Это единственный правильный путь, чтобы убрать из энергетического сектора коррупцию, которая оценивается в сотни миллионов… Пока не будут введены нормальные рыночные цены, а субсидии не будут монетизированы, вылечить энергетику невозможно", - добавил Харченко.

Он также добавил, что рыночные цены будут стимулировать население к энергоэффективному потреблению.

Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.

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Электроэнергия