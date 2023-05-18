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Ринковий тариф на електроенергію для населення покращить ситуацію в енергетиці, - експерт

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Четвер 18 травня 2023 22:16
Ринковий тариф на електроенергію для населення покращить ситуацію в енергетиці, - експерт Фото: ринковий тариф на електроенергію для населення покращить ситуацію в енергетиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Для повного відновлення енергетичного сектору необхідне впровадження ринкових цін на електроенергію для населення та монетизація субсидій для вразливих споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

За його словами, проблема, яка повʼязана з існуванням в Україні ще радянської системи занижених тарифів, повинна бути вирішена.

Директор Центру досліджень енергетики вважає, що її вирішення полягає виключно у введенні ринкових цін для населення.

"Це єдиний правильний шлях, аби прибрати з енергетичного сектору корупцію, яка оцінюється в сотні мільйонів… Допоки не будуть введені нормальні ринкові ціни, а субсидії не будуть монетизовані, "вилікувати" енергетику неможливо", - додав Харченко.

Він також додав, що ринкові ціни будуть стимулювати населення до енергоефективного споживання.

Нагадаємо, Національний банк України закладає у свій прогноз підвищення тарифу на електроенергію вже цього року.

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