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Для ринків Європи: Hyundai представив компатний кросовер Inster на електротязі

П'ятниця 04 жовтня 2024 12:56
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Для ринків Європи: Hyundai представив компатний кросовер Inster на електротязі Фото: Hyundai представив компатний кросовер Inster на електротязі (hyundai.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Hyundai представила компактний електричний кросовер під назвою Inster для європейських ринків. Відомо, що ціни на новинку починаються від 28 000 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

Новий електромобіль побудований на базі Hyundai Casper – компактного міського авто, який досі продавався виключно з бензиновим двигуном у Південній Кореї. Його платформу було збільшено на 230 мм у довжину, що покращило як практичність, так і доступний простір для акумуляторної батареї під підлогою. Таким чином, Inster має 3,8 м в довжину, 1,6 м в ширину і 1,6 м у висоту.

Для ринків Європи: Hyundai представив компатний кросовер Inster на електротязі

Колісна база авто майже така ж, як у більшого Hyundai i20. При цьому чотири окремі крісла новинки більш універсальні, ніж у традиційних хетчбеках. Кожне з них можна повністю скласти, а два задні сидіння також можна зсувати та відкинути, щоб за потреби отримати більше місця речей у багажнику.

На момент запуску Inster буде доступний з двома варіантами силової установки. Базовий електромобіль має передній двигун потужністю 96 к.с., який забезпечує розгін від 0 до 100 км/год за 11,7 с і максимальну швидкість у 140 км/год. Він працює в парі з акумулятором ємністю 42 кВт*год, який своєю чергою забезпечує кросоверу запас ходу в 460 км.

Флагманський "далекобійний" варіант має потужність 113 к.с. і батарею на 49 кВт*год. Більш потужний варіант може проїхати приблизно ті ж самі 450-460 км, а час розгону з місця до сотні скорочується до 10,6 секунди.

Для ринків Європи: Hyundai представив компатний кросовер Inster на електротязі

Обидві версії використовують нікель-марганець-кобальтові батареї. Всі Hyundai Inster вже у базовій комплектації мають тепловий насос і підтримують зарядку потужністю до 85 кВт. У салоні всі версії новинки від Hyundai отримують пару 10,25-дюймових цифрових дисплеїв. Цікаво, що водій може використовувати свій смартфон як "ключ" для розблокування та запуску автомобіля. Офіційні продажі Hyundai Inster мають розпочатися наступної весни.

Для ринків Європи: Hyundai представив компатний кросовер Inster на електротязі

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