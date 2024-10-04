Для ринків Європи: Hyundai представив компатний кросовер Inster на електротязі
Компанія Hyundai представила компактний електричний кросовер під назвою Inster для європейських ринків. Відомо, що ціни на новинку починаються від 28 000 євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.
Новий електромобіль побудований на базі Hyundai Casper – компактного міського авто, який досі продавався виключно з бензиновим двигуном у Південній Кореї. Його платформу було збільшено на 230 мм у довжину, що покращило як практичність, так і доступний простір для акумуляторної батареї під підлогою. Таким чином, Inster має 3,8 м в довжину, 1,6 м в ширину і 1,6 м у висоту.
Колісна база авто майже така ж, як у більшого Hyundai i20. При цьому чотири окремі крісла новинки більш універсальні, ніж у традиційних хетчбеках. Кожне з них можна повністю скласти, а два задні сидіння також можна зсувати та відкинути, щоб за потреби отримати більше місця речей у багажнику.
На момент запуску Inster буде доступний з двома варіантами силової установки. Базовий електромобіль має передній двигун потужністю 96 к.с., який забезпечує розгін від 0 до 100 км/год за 11,7 с і максимальну швидкість у 140 км/год. Він працює в парі з акумулятором ємністю 42 кВт*год, який своєю чергою забезпечує кросоверу запас ходу в 460 км.
Флагманський "далекобійний" варіант має потужність 113 к.с. і батарею на 49 кВт*год. Більш потужний варіант може проїхати приблизно ті ж самі 450-460 км, а час розгону з місця до сотні скорочується до 10,6 секунди.
Обидві версії використовують нікель-марганець-кобальтові батареї. Всі Hyundai Inster вже у базовій комплектації мають тепловий насос і підтримують зарядку потужністю до 85 кВт. У салоні всі версії новинки від Hyundai отримують пару 10,25-дюймових цифрових дисплеїв. Цікаво, що водій може використовувати свій смартфон як "ключ" для розблокування та запуску автомобіля. Офіційні продажі Hyundai Inster мають розпочатися наступної весни.
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