Для рынков Европы: Hyundai представил компатный кроссовер Inster на электротяге

Новый электромобиль построен на базе Hyundai Casper – компактного городского авто, до сих пор продававшегося исключительно с бензиновым двигателем в Южной Корее. Его платформа была увеличена на 230 мм в длину, что улучшило как практичность, так и доступное пространство для аккумуляторной батареи под полом. Таким образом, Inster имеет 3,8 м в длину, 1,6 м в ширину и 1,6 м в высоту.

Колесная база автомобиля почти такая же, как у большего Hyundai i20. При этом четыре отдельных кресла новинки более универсальны, чем в традиционных хэтчбеках. Каждое из них можно полностью сложить, а два задних сидения можно сдвигать и откинуть, чтобы при необходимости получить больше места вещей в багажнике.

К моменту запуска Inster будет доступен с двумя вариантами силовой установки. Базовый электромобиль имеет передний двигатель мощностью 96 л.с., обеспечивающий разгон от 0 до 100 км/ч за 11,7 с и максимальную скорость в 140 км/ч. Он работает в паре с аккумулятором емкостью 42 кВт*ч, который в свою очередь обеспечивает кроссоверу запас хода в 460 км.

Флагманский "дальнобойный" вариант имеет мощность 113 л.с. и батарею на 49 кВт*ч. Более мощный вариант может проехать примерно те же 450-460 км, а время разгона с места до сотни сокращается до 10,6 секунды.

Обе версии используют никель-марганец-кобальтовые батареи. Все Hyundai Inster уже в базовой комплектации имеют тепловой насос и поддерживают зарядку мощностью до 85 кВт. В салоне все версии новинки от Hyundai получают пару 10,25-дюймовых цифровых дисплеев. Интересно, что водитель может использовать свой смартфон в качестве "ключа" для разблокировки и запуска автомобиля. Официальные продажи Hyundai Inster должны начаться следующей весной.