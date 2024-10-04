Для рынков Европы: Hyundai представил компатный кроссовер Inster на электротяге
Компания Hyundai представила компактный электрический кроссовер под названием Inster для европейских рынков. Понятно, что цены на новинку начинаются от 28 000 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.
Новый электромобиль построен на базе Hyundai Casper – компактного городского авто, до сих пор продававшегося исключительно с бензиновым двигателем в Южной Корее. Его платформа была увеличена на 230 мм в длину, что улучшило как практичность, так и доступное пространство для аккумуляторной батареи под полом. Таким образом, Inster имеет 3,8 м в длину, 1,6 м в ширину и 1,6 м в высоту.
Колесная база автомобиля почти такая же, как у большего Hyundai i20. При этом четыре отдельных кресла новинки более универсальны, чем в традиционных хэтчбеках. Каждое из них можно полностью сложить, а два задних сидения можно сдвигать и откинуть, чтобы при необходимости получить больше места вещей в багажнике.
К моменту запуска Inster будет доступен с двумя вариантами силовой установки. Базовый электромобиль имеет передний двигатель мощностью 96 л.с., обеспечивающий разгон от 0 до 100 км/ч за 11,7 с и максимальную скорость в 140 км/ч. Он работает в паре с аккумулятором емкостью 42 кВт*ч, который в свою очередь обеспечивает кроссоверу запас хода в 460 км.
Флагманский "дальнобойный" вариант имеет мощность 113 л.с. и батарею на 49 кВт*ч. Более мощный вариант может проехать примерно те же 450-460 км, а время разгона с места до сотни сокращается до 10,6 секунды.
Обе версии используют никель-марганец-кобальтовые батареи. Все Hyundai Inster уже в базовой комплектации имеют тепловой насос и поддерживают зарядку мощностью до 85 кВт. В салоне все версии новинки от Hyundai получают пару 10,25-дюймовых цифровых дисплеев. Интересно, что водитель может использовать свой смартфон в качестве "ключа" для разблокировки и запуска автомобиля. Официальные продажи Hyundai Inster должны начаться следующей весной.
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