Ринки все менше вірять в рецесію, ралі українських євробондів припиняється

Минулого тижня ринки акцій продовжили перебувати у піднесеному настрої. Індекс S&P 500 піднявся ще на 0,7% до позначки 4536. Імпульс позитиву, отриманий до цього від низьких цифр американської інфляції та обнадійливих даних стійкого споживання, настільки потужний, що змушує вже здаватися найобережніших аналітиків і інвестиційних менеджерів. Вони все менше вірять в рецесію і покращують прогнози економічного росту і ринкових котирувань. Поточний рівень S&P 500 вже перевищує прогнози на кінець року 23 з 24 аналітичних установ, опитаних агенцією Bloomberg у січні. В результаті переглядів, середнє значення консенсус-прогнозу станом на липень вже зросло на 6% до 4300, що все одно значно менше поточних рівнів.

Аналітики покращують прогнози динаміки індексу дещо неохоче, і багато хто з них вказує на важливу роль початкового імпульсу, заданого ейфорією навколо high tech сектору і ШІ. Адже ризиків досі вистачає. Проте ринки наразі не звертають особливу увагу на те, що ринкова вартість акцій вже доволі висока, що передумови для нового прискорення інфляції зберігаються, що ФРС і ЄЦБ поки що налаштовані підвищувати ставки, а економічне охолодження триває. Найпохмуріше попередження минулого тижня надійшло з Китаю, де зростання національного ВВП за другий квартал уповільнилось до 0,8% з 2,2%, у порівнянні з кварталом попереднім. Це погані новини для світової економіки, а особливо для економіки Європи, яка дуже активно торгує з КНР. Незважаючи на це, європейський індекс акцій Stoxx 600 виріс на 1% за минулий тиждень.

Між тим набирає обертів сезон корпоративної звітності за другий квартал. В ринків не дуже яскраві очікування від фінансових результатів компаній, тим більш захоплено вони реагують, коли результати перевершують очікування, як це вже сталося для багатьох провідних американських банків. Утім, не обійшлося й без прикрих сюрпризів – вони надійшли від одних з найбільших улюбленців інвесторів, Tesla і Netflix, і спричинили обвал їхніх акцій. При цьому варто зазначити, що фінансові результати обох були достатньо сильними. Проте у випадку з Tesla причиною обвалу акцій стало скорочення прибутковості продажів і заява Ілона Маска про можливе подальше зниження цін на автомобілі. Щодо Netflix, то ринкам дуже не сподобалось, що обсяги продажів за минулий квартал і прогнози менеджменту на цей квартал виявилися дещо гіршими за очікування. Ці обидві примітні історії показують, що ринкова вартість high tech компаній вже зависока і тримається в значній мірі за рахунок надвисоких очікувань. І якщо ці очікування не виправдовуються, інвестори воліють за краще зафіксувати прибутки. Далі цього тижня звітує більшість лідерів сектору.

Між тим ралі на ринку українських єврооблігацій змінилося невеликою корекцією цін: за минулий тиждень українські доларові папери подешевшали в середньому на 3% до 27-32 центів на долар. ВВП-варанти подешевшали на півтора відсотка і коштували в п'ятницю трошки менше 45 центів на долар умовного номіналу. Здається, що позитивний вплив нещодавніх нових новин включно з результатам саміту НАТО вже вичерпався, натомість негативного фону додала ескалація, пов’язана з виходом РФ з Чорноморської зернової ініціативи і атаками на українські чорноморські порти.

Готівкова гривня залишається стабільною, і обмінний курс до долара США у великих банках посилився ще на декілька копійок, залишаючись неподалік від 36,6-37,4 грн/долар. Водночас баланс на міжбанківському валютному ринку зсунувся у бік попиту, що можна пояснити психологічним впливом від припинення зернової угоди. Щоби збалансувати ринок, НБУ збільшив валютні інтервенції за тиждень майже наполовину, до 595 млн доларів - найбільшого обсягу з кінця лютого цього року.