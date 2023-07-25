Рынки все меньше верят в рецессию, ралли украинских евробондов прекращается

На прошлой неделе рынки акций продолжили находиться в приподнятом настроении. Индекс S&P 500 поднялся еще на 0,7% до отметки 4536. Импульс позитива, полученный от низких цифр американской инфляции и обнадеживающих данных устойчивого потребления, настолько мощный, что заставляет сдаваться наиболее осторожных аналитиков и инвестиционных менеджеров. Они все меньше верят в рецессию и улучшают прогнозы экономического роста и рыночных котировок. Нынешний уровень S&P 500 уже превышает прогнозы на конец года 23 из 24 аналитических учреждений, опрошенных агентством Bloomberg в январе. В результате пересмотров среднее значение консенсус-прогноза по состоянию на июль уже возросло на 6% до 4300, что все равно значительно меньше текущих уровней.

Аналитики улучшают прогнозы динамики индекса несколько неохотно, и многие из них указывают на важную роль начального импульса, заданного эйфорией вокруг high tech сектора и ИИ. Ведь рисков до сих пор хватает. Однако рынки пока не обращают особого внимания на то, что рыночная стоимость акций уже достаточно высока, что предпосылки для нового ускорения инфляции сохраняются, что ФРС и ЕЦБ пока настроены повышать ставки, а экономическое охлаждение продолжается. Самое мрачное предупреждение на прошлой неделе поступило из Китая, где рост национального ВВП за второй квартал замедлился до 0,8% с 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это плохие новости для мировой экономики, особенно для экономики Европы, которая очень активно торгует с КНР. Несмотря на это, европейский индекс акций Stoxx 600 вырос на 1% за прошлую неделю.

Между тем набирает обороты сезон корпоративной отчетности за второй квартал. У рынков не очень яркие ожидания от финансовых результатов компаний, тем более увлеченно они реагируют, когда результаты превосходят ожидания, как это уже произошло для многих ведущих американских банков. Впрочем, не обошлось и без досадных сюрпризов – они поступили от одних из крупнейших любимцев инвесторов, Tesla и Netflix, и повлекли за собой обвал их акций. При этом следует отметить, что финансовые результаты обоих были достаточно сильными. Однако в случае с Tesla причиной обрушения акций стало сокращение доходности продаж и заявление Илона Маска о возможном дальнейшем снижении цен на автомобили. Что касается Netflix, то рынкам очень не понравилось, что объемы продаж за прошлый квартал и прогнозы менеджмента на этот квартал оказались несколько хуже ожиданий. Эти обе примечательные истории показывают, что рыночная стоимость high tech компаний уже слишком высока и держится в значительной степени за счет сверхвысоких ожиданий. И если эти ожидания не оправдываются, инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль. Далее на этой неделе отчитаются большинство лидеров сектора.

Между тем, ралли на рынке украинских еврооблигаций сменилось небольшой коррекцией цен: за прошедшую неделю украинские долларовые бумаги подешевели в среднем на 3% до 27-32 центов на доллар. ВВП-варранты подешевели на полтора процента и стоили в пятницу чуть меньше 45 центов на доллар условного номинала. Похоже, что положительное влияние недавних новостей, включая результаты саммита НАТО, уже иссякло, а негативного фона добавила эскалация, связанная с выходом РФ из Черноморской зерновой инициативы и атаками на украинские черноморские порты.

Наличная гривна остается стабильной, и обменный курс к доллару США в крупных банках усилился еще на несколько копеек, оставаясь недалеко от 36,6-37,4 грн/доллар. В то же время, баланс на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону спроса, что можно объяснить психологическим влиянием от прекращения зерновой сделки. Чтобы сбалансировать рынок, НБУ увеличил валютные интервенции за неделю почти наполовину, до 595 млн долларов – наибольшего объема с конца февраля этого года.