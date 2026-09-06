Ринг на воді та золотий АК-47: як пройшов турнір військових M13 FIGHTS у Києві (фото)

Ринг на воді та десяток боїв: як проходив турнір

Цього разу турнір вирішили провести просто неба на баржі, яку пришвартували до річкового вокзалу в історичному центрі Києва. На ній збудували ринг і подіум, по якому бійці проходили під оплески глядачів.

Самих військових доправляли до баржі на човнах.

Всього турнір складався з десятка боїв, перший з яких влаштували в справжніх лицарських обладунках.

Турнір M13 FIGHTS пройшов у Києві (фото: РБК-Україна)

Кожен бій мав складатися лише з трьох раундів, але багато військових клали своїх суперників на лопатки ще під час першого.

А перший бій з трьох раундів глядачі побачили вже ближче до середини турніру.

Турнір M13 FIGHTS пройшов у Києві (фото: РБК-Україна)

Титульний бій: "Лавруха" знову став переможцем M13 FIGHTS

Титульний бій відбувся наприкінці турніру - своє звання кращого на ринг вийшов захистити боєць 1 корпусу НГУ "Азов" Владислав Лавриненко з позивним "Лавруха".

Владислав Лавриненко на шостому турнірі M13 FIGHTS (фото: РБК-Україна)

Він провів всі три раунди, показуючи майстерність і витримку у кожному.

У підсумку під час третього раунду суперник отримав нокдаун і сам відмовився продовжувати.

Таким чином "Лавруха" захистив свій титул і знову став переможцем турніру M13 FIGHTS, вкотре отримавши головний приз - золотий автомат АК-47.

Свою перемогу він присвятив побратимам.

"Я буду боротися, допоки останній побратим не вийде з російського полону", - сказав Владислав Лавриненко.

Турнір M13 FIGHTS пройшов у Києві 5 вересня (фото: РБК-Україна)

Що відомо про M13 FIGHTS

M13 FIGHTS - це ветеранська ліга кулачних боїв та контактних єдиноборств, започаткована 2025 року військовим мотоклубом MEMORIA MMC за ініціативи ветерана ССО Артема Грота.

Проєкт діє як благодійна та соціальна платформа для психологічної реабілітації, зміцнення бойового братерства та збору коштів на потреби українських спецпідрозділів.

Особливість ліги полягає в тому, що участь у турнірах беруть виключно військовослужбовці та ветерани російсько-української війни, зокрема захисники з пораненнями, ампутаціями або після полону.

Основною дисципліною є видовищні бої на голих кулаках, проте програму змагань також доповнюють поєдинками за правилами традиційного боксу, кікбоксингу K-1, джиу-джитсу та навіть середньовічних лицарських боїв.

M13 FIGHTS є спортивним напрямом ширшої ветеранської спільноти M13, куди також входять тренувально-відновлювальні простори, школа стрілецької підготовки та бізнес-хаб.

Завдяки поєднанню байкерської естетики та військової культури ліга формує унікальний формат заходів, де головний акцент робиться на непохитному характері, повазі та підтримці побратимів.