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Ринг на воді та золотий АК-47: як пройшов турнір військових M13 FIGHTS у Києві (фото)

11:04 06.09.2026 Нд
3 хв
Унікальна локація перетворила традиційні змагання серед військових та ветеранів на видовищне шоу
aimg Юлія Акимова
Військові змагалися на рингу просто на Дніпрі (фото: РБК-Україна)

У Києві пройшов черговий турнір ліги кулачних боїв від бійцівського клубу M13 FIGHTS. Українські військові і ветерани змагались між собою, щоб визначити, хто кращий боєць на рингу.

Про те, як пройшов шостий турнір M13 FIGHTS - у матеріалі РБК-Україна.

Ринг на воді та десяток боїв: як проходив турнір

Цього разу турнір вирішили провести просто неба на баржі, яку пришвартували до річкового вокзалу в історичному центрі Києва. На ній збудували ринг і подіум, по якому бійці проходили під оплески глядачів.

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Самих військових доправляли до баржі на човнах.

Всього турнір складався з десятка боїв, перший з яких влаштували в справжніх лицарських обладунках.

Турнір M13 FIGHTS пройшов у Києві (фото: РБК-Україна)

Кожен бій мав складатися лише з трьох раундів, але багато військових клали своїх суперників на лопатки ще під час першого.

А перший бій з трьох раундів глядачі побачили вже ближче до середини турніру.

Турнір M13 FIGHTS пройшов у Києві (фото: РБК-Україна)

Титульний бій: "Лавруха" знову став переможцем M13 FIGHTS

Титульний бій відбувся наприкінці турніру - своє звання кращого на ринг вийшов захистити боєць 1 корпусу НГУ "Азов" Владислав Лавриненко з позивним "Лавруха".

Владислав Лавриненко на шостому турнірі M13 FIGHTS (фото: РБК-Україна)

Він провів всі три раунди, показуючи майстерність і витримку у кожному.

У підсумку під час третього раунду суперник отримав нокдаун і сам відмовився продовжувати.

Таким чином "Лавруха" захистив свій титул і знову став переможцем турніру M13 FIGHTS, вкотре отримавши головний приз - золотий автомат АК-47.

Свою перемогу він присвятив побратимам.

"Я буду боротися, допоки останній побратим не вийде з російського полону", - сказав Владислав Лавриненко.

Турнір M13 FIGHTS пройшов у Києві 5 вересня (фото: РБК-Україна)

Що відомо про M13 FIGHTS

M13 FIGHTS - це ветеранська ліга кулачних боїв та контактних єдиноборств, започаткована 2025 року військовим мотоклубом MEMORIA MMC за ініціативи ветерана ССО Артема Грота.

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Проєкт діє як благодійна та соціальна платформа для психологічної реабілітації, зміцнення бойового братерства та збору коштів на потреби українських спецпідрозділів.

Особливість ліги полягає в тому, що участь у турнірах беруть виключно військовослужбовці та ветерани російсько-української війни, зокрема захисники з пораненнями, ампутаціями або після полону.

Основною дисципліною є видовищні бої на голих кулаках, проте програму змагань також доповнюють поєдинками за правилами традиційного боксу, кікбоксингу K-1, джиу-джитсу та навіть середньовічних лицарських боїв.

M13 FIGHTS є спортивним напрямом ширшої ветеранської спільноти M13, куди також входять тренувально-відновлювальні простори, школа стрілецької підготовки та бізнес-хаб.

Завдяки поєднанню байкерської естетики та військової культури ліга формує унікальний формат заходів, де головний акцент робиться на непохитному характері, повазі та підтримці побратимів.

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