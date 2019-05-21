Ring Automotive становится частью промышленного гиганта Osram AG

Недавно представители компании Osram AG, известной как производитель общего и автомобильного освещения, рассказали об успешном выкупе и включении в свою структуру британского Ring Automotive. Представители обеих компаний отметили, что расширение Osram было рассмотрено и одобрено Британским агентством по конкуренции и рынкам. Компании начали работать в новом формате в первой половине мая 2019 года и уже могут поделиться информацией о том, какие перспективы перед ними открылись.

Со слов Ханс-Йоахима Швабе, гендиректора Osram Automotive, приобретение компании Ring Automotive позволит Osram не только расширить портфель продуктов, но также открыть новые каналы дистрибуции в Великобритании. Отмечается, что компания укрепилась на рынке послепродажного обслуживания автомобилей данной страны и представила новую продукцию. Новые автозапчасти вскоре смогут оценить водители из всех стран Европы. Также Швабе отметил, что опыт, экспертные и производственные мощности Ring Automotive окажутся очень полезными в разработке и продвижении новых элементов автомобильного освещения, аксессуаров и электроники. В свою очередь, Osram предоставила Ring возможность выйти на американский рынок через каналы Osram Sville, а также помогла расширить потенциал данной компании на рынках других Европы и направила значительные экспертные мощности для поддержки имеющихся у компании проектов. Нельзя не отметить, что продуктовый портфель Ring Automotive выходит за рамки классического автомобильного освещения, что, впрочем, не станет проблемой – немецкий промышленный гигант намерен осваивать новые рынки.

Как говорит Джордж Скальски, управляющий директор Ring Automotive, в мае перед компанией открылись невероятные возможности для дальнейшего глобального расширения. Синергия двух производителей обещает им лидерство в области инновационных разработок и розничной торговли в странах Европы (позиции Osram ранее были здесь довольно шаткими). К несчастью, обе стороны договорились не разглашать финансовые подробности проведенной сделки. Известно, что в 2018 году оборот британского Ring достиг £ 46,1 млн и демонстрировал стабильный рост в начале 2019 года, когда возможности присоединения к Osram еще обсуждались.

Отмечаем, что Osram является одним из ведущих экспертов по автомобильному освещению. Согласно различным оценкам, это второй производитель после Siemens. Последнему принадлежит лишь 17% акций компании, хотя официально она и относится к сектору «Промышленности» немецкого концерна Siemens. Что интересно, Osram, несмотря на четкую специализацию, выпускает ограниченное число элементов освещения для выставок, конкурсов и презентаций. Компании уже дважды удостаивалась премии «Оскар» за проекционные и студийные лампы, а также получила премию Эмм, призы ФРГ за инновации и гармоничное развитие и премии за лучшие энергосберегающие технологии. На данный момент это один из самых известных производителей элементов освещения в мире.