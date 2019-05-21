Ring Automotive стає частиною промислового гіганта Osram AG

Нещодавно представники компанії Osram AG, відомої як виробник загального і автомобільного освітлення, розповіли про успішний викуп і включенні в свою структуру британського Ring Automotive. Представники обох компаній відзначили, що розширення Osram було розглянуто і схвалено Британським агентством по конкуренції і ринків. Компанії почали працювати в новому форматі в першій половині травня 2019 року і вже можуть поділитися інформацією про те, які перспективи перед ними відкрилися.

За словами Ханс-Йоахім Швабе, гендиректора Osram Automotive, придбання компанії Ring Automotive дозволить Osram не тільки розширити портфель продуктів, а й також відкрити нові канали дистрибуції в Великобританії. Відзначається, що компанія зміцнилася на ринку післяпродажного обслуговування автомобілів даної країни та представила нову продукцію. Нові автозапчастини незабаром зможуть оцінити водії з усіх країн Європи. Також Швабе зазначив, що досвід, експертні та виробничі потужності Ring Automotive будуть дуже корисними в розробці та просуванні нових елементів автомобільного освітлення, аксесуарів і електроніки. У свою чергу, Osram надала Ring можливість вийти на американський ринок через канали Osram Sville, а також допомогла розширити потенціал даної компанії на ринках інших Європи та направила значні експертні потужності для підтримки наявних у компанії проектів. Не можна не відзначити, що продуктовий портфель Ring Automotive виходить за рамки класичного автомобільного освітлення, що, втім, не стане проблемою - німецький промисловий гігант має намір освоювати нові ринки.

Як каже Джордж Скальський, керуючий директор Ring Automotive, в травні перед компанією відкрилися неймовірні можливості для подальшого глобального розширення. Синергія двох виробників обіцяє їм лідерство в галузі інноваційних розробок і роздрібної торгівлі в країнах Європи (позиції Osram раніше були тут досить хиткими). На жаль, обидві сторони домовилися не розголошувати фінансові подробиці проведеної операції. Відомо, що в 2018 році оборот британського Ring досяг £ 46,1 млн і демонстрував стабільне зростання на початку 2019 року, коли можливості приєднання до Osram ще обговорювалися.

Відзначаємо, що Osram є одним з провідних експертів з автомобільного висвітлення. Згідно різних оцінок, це другий виробник після Siemens. Останньому належить лише 17% акцій компанії, хоча офіційно вона і відноситься до сектору «Промислість» німецького концерну Siemens. Що цікаво, Osram, незважаючи на чітку спеціалізацію, випускає обмежену кількість елементів освітлення для виставок, конкурсів та презентацій. Компанії вже двічі удостоювалася премії «Оскар» за проекційні і студійні лампи, а також отримала премію Емм, призи ФРН за інновації і гармонійний розвиток та премії за кращі енергозберігаючі технології. На даний момент це один з найвідоміших виробників елементів освітлення у світі.