Ахметов получил награду УЕФА за вклад в развитие футбола в Украине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".

По словам Ахметова, на самом деле специальная награда УЕФА за вклад в развитие украинского и европейского футбола адресована всему коллективу ФК "Шахтер" и его болельщикам.

"Любая награда для меня - это не моя заслуга, это заслуга всего коллектива футбольного клуба "Шахтер", и, конечно же, прежде всего, наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье футбольного клуба "Шахтер", всем нашим болельщикам", - сказал Ринат Ахметов.

Он подчеркнул, что приоритетом для "Шахтера" остается играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который будет доставлять радость болельщикам в Украине.

"Все, что я делаю, я делаю, прежде всего, для болельщиков. Поэтому мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи, и они получали огромное удовольствие от игры", - отметил Ринат Ахметов.