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Ахметов получил награду УЕФА за вклад в развитие футбола в Украине

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Киев, Среда 01 декабря 2021 17:51
Ахметов получил награду УЕФА за вклад в развитие футбола в Украине Фото: Ринат Ахметов получил специальную награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина (shakhtar.com)
Автор: Наталия Гурковская

Бизнесмен Ринат Ахметов получил награду UEFA (Football Leadership Award). Она посвящена 85-летию "Шахтера" и 25-летию президентства Ахметова в клубе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".

По словам Ахметова, на самом деле специальная награда УЕФА за вклад в развитие украинского и европейского футбола адресована всему коллективу ФК "Шахтер" и его болельщикам.

"Любая награда для меня - это не моя заслуга, это заслуга всего коллектива футбольного клуба "Шахтер", и, конечно же, прежде всего, наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье футбольного клуба "Шахтер", всем нашим болельщикам", - сказал Ринат Ахметов.

Он подчеркнул, что приоритетом для "Шахтера" остается играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который будет доставлять радость болельщикам в Украине.

"Все, что я делаю, я делаю, прежде всего, для болельщиков. Поэтому мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи, и они получали огромное удовольствие от игры", - отметил Ринат Ахметов.

Как сообщалось, ранее ФК "Шахтер" (Донецк) добыл минимальную победу над "Ингульцом" (Петрово) в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги - 1:0. Такой результат позволяет "горнякам" идти вровень с киевским "Динамо" в качестве лидеров УПЛ.

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Ринат Ахметов Шахтер
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