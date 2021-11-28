"Шахтер" обыграл "Ингулец" и не отпустил "Динамо" в УПЛ

Донецкий "Шахтер" добыл минимальную победу над "Ингульцом" из Петрово в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги - 1:0. Такой результат позволяет "горнякам" идти вровень с киевским "Динамо" в качестве лидеров УПЛ.

Дончане не форсировали события, при этом хозяева в первые минуты пытались достаточно высоко прессинговать "горняков". Однако с этим игроки "Шахтера" достаточно легко справлялись и свой гол в первом тайме таки забили. На 32-й минуте Додо вывел Тете на убойную позицию в штрафной и тот шанс не упустил, отправив мяч в сетку - 1:0.

Во второй половине "Ингулец" пытался огрызаться, чем сохранял интригу в поединке до самого конца матча. Но все же дончане довели поединок до победы.

Победа позволила дончанам набрать 41 очко. Столько же у киевского "Динамо", которое опережает "горняков" по разнице голов. "Ингулец" остался на предпоследнем месте с 10 баллами.

"ИНГУЛЕЦ" - "ШАХТЕР" 0:1

Тете, 32

"Ингулец": Гальчук - Полегенько, Павлов, Ковалев (Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46) - Запорожец, Лупашко - Шарай (Козак, 46), Шишка, Коваленко (Головкин, 81) - Гопей (Плохотнюк, 81)

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Бондарь, 72) - Антонио, Майкон (Бондаренко, 62) - Тете, Судаков (Марлос, 72), Мудрык (Сикан, 82) - Педриньо (Соломон, 62)