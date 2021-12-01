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Рінат Ахметов отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток футболу в Україні

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Київ, Середа 01 грудня 2021 17:51
Рінат Ахметов отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток футболу в Україні Фото: Рінат Ахметов отримав спеціальну нагороду з рук президента УЄФА Олександера Чеферіна (shakhtar.com)
Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Рінат Ахметов отримав нагороду UEFA (Football Leadership Award). Вона присвячена 85-річчю "Шахтаря" та 25-річчю президентства Ахметова в клубі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Шахтар".

За словами Ахметова, насправді спеціальна нагорода УЄФА за внесок у розвиток українського та європейського футболу адресована всьому колективу ФК "Шахтар" та його вболівальникам.

"Будь-яка нагорода для мене - це не моя заслуга, це заслуга всього колективу футбольного клубу "Шахтар", і, звичайно ж, перш за все наших вболівальників. Тому все, що адресовано мені, я адресую всій родині футбольного клубу "Шахтар", усім нашим уболівальникам", - сказав Рінат Ахметов.

Він наголосив, що пріоритетом для "Шахтаря" залишається грати в сміливий, інтелектуальний, якісний футбол, який доставлятиме радість уболівальникам в Україні.

"Все, що я роблю, я роблю, перш за все, для вболівальників. Тому мені здається, це дуже важливо. Уболівальники хочуть бачити якісну, красиву, атакуючу гру. Ми все робимо для того, щоб у наших руках були трофеї, і вони отримували величезне задоволення від гри", - зазначив Рінат Ахметов.

Як повідомлялося, раніше ФК "Шахтар" (Донецьк) здобув мінімальну перемогу над "Інгульцем" (Петрово) в рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги - 1:0. Такий результат дозволяє "гірникам" йти врівень з київським "Динамо" як лідери УПЛ.

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Рінат Ахметов Шахтар
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