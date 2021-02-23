Римский погром. "Бавария" обыграла "Лацио" 4:1

"Бавария" с самого начала штурм ворот "Лацио". И за первые минуты могли забивать минимум дважды. Один раз спас защитник, второй - не смог подстроиться под прострел Левандовски, который находился уже перед пустыми воротами. Но на 9-й минуте все же ворота римского клуба поразить "красным" удалось. Хотя значительно помог им в этом защитник "Лацио" Муссакио, который пытаясь отпасовать на своего вратаря вывел Левандовски один в один. Поляк уверенно обыграл кипера хозяев и отправил мяч в сетку - 0:1.

Далее ситуация для римлян не сильно изменилась. На 24-й минуте после быстрой контратаки с линии штрафной поразил ворота "Лацио" 17-летний Мусиала - 0:2. Кстати, он стал вторым самым молодым игроком, который забивал на стадии плей-офф ЛЧ. Под конец тайма Сане сделал счет разгромным, сыграв на добивании после удара Комана - 0:3.

Начало второго тайма началось еще веселее, чем первая половина. Уже на 47-й минуте игрок "Лацио" Ачерби срезал мяч в свои ворота - 0:4. А еще через две минуты римлянам удалось отличиться и в ворота "Баварии" - гол на счету Корреа - 1:4.

Далее команды результативными действиями не отличались. Ответный матч состоится 17 марта.