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Римський погром. "Баварія" обіграла "Лаціо" 4:1

Автор: Ігор Литвиненко

"Баварія" без проблем обіграла на виїзді "Лаціо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенський клуб забив чотири голи, римляни відповіли одного разу - 1:4.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

"Баварія" з самого початку штурм воріт "Лаціо". І за перші хвилини могли забивати мінімум двічі. Один раз врятував захисник, другий - не зміг підлаштуватися під простріл Левандовскі, який знаходився вже перед порожніми воротами. Але на 9-й хвилині все ж ворота римського клубу вразити "червоним" вдалося. Хоча значно допоміг їм в цьому захисник "Лаціо" Муссакіо, який намагаючись відпасувати на свого воротаря вивів Левандовскі один в один. Поляк впевнено обіграв кіпера господарів і відправив м'яч у сітку - 0:1.

Далі ситуація для римлян не сильно змінилася. На 24-й хвилині після швидкої контратаки з лінії штрафного вразив ворота "Лаціо" 17-річний Мусіала - 0:2. До речі, він став другим наймолодшим гравцем, який забивав на стадії плей-офф ЛЧ. Під кінець тайму Сані зробив рахунок розгромним, зігравши на добиванні після удару Комана - 0:3.

Початок другого тайму почалося ще веселіше, ніж перша половина. Вже на 47-й хвилині гравець "Лаціо" Ачербі зрізав м'яч у свої ворота - 0:4. А ще через дві хвилини римлянам вдалося відзначитися у ворота "Баварії" - гол на рахунку Корреа - 1:4.

Далі команди результативними діями не відрізнялися. Матч-відповідь відбудеться 17 березня.

Нагадаємо, в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ "ПСЖ" на виїзді розгромив "Барселону" 4:1.

Також РБК-Україна писало, що ще один німецький клуб дортмундська "Боруссія" обіграла "Севілью" 3:2.

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