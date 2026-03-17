У Римі скасували виступ російської балерини Захарової

16:04 17.03.2026 Вт
Артистка з українським корінням публічно підтримує Путіна
Марія Науменко
У Римі скасували виступ російської балерини Захарової

Відому російську балерину Світлану Захарову виключили зі складу учасників гала-концерту "Les Etoiles", який має відбутися у Римі 20–21 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Організатори заходу пояснили це рішення політичним контекстом і ризиком неоднозначного сприйняття події.

Захарова, солістка Большого театру, публічно підтримує президента РФ Володимира Путіна. Вона мала виступити на сцені італійської столиці, однак її участь викликала дискусію.

Організатори заявили, що отримали "офіційні повідомлення... які підкреслили символічну відповідальність культурних інституцій у нинішньому контексті".

Вони також наголосили, що існував ризик того, що захід може бути "неправильно зрозумілий або використаний".

Водночас віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував це рішення, назвавши його "русофобією".

"Ми повинні докласти зусиль, щоб покласти край цій війні. Виключення російських танцюристів, художників чи спортсменів не вирішує конфлікт, а лише ускладнює його", - наголосив він.

Довідка. Світлана Захарова - балерина українського походження, яка народилася в Луцьку, однак побудувала кар’єру в Росії, ставши однією з провідних артисток Большого театру та членом партії "Єдина Росія". Вона публічно підтримала агресію РФ проти України у 2014 році, а у 2024-му отримала статус довіреної особи Володимира Путіна.

Раніше в Італії вже скасовували виступи російських митців через суспільний резонанс. Зокрема, минулого року відмовилися від концерту за участі диригента Валерія Гергієва, якого вважають близьким до Кремля.

