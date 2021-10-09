В Риме тысячи людей вышли на акцию против "паспортов здоровья". Полиция применила водометы

В столице Италии Риме тысячи людей вышли на акцию протеста против введения "паспортов здоровья" (Green Pass). Участники манифестации стали кидать в полицейских петарды - в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA .

По его данным, протестующие собрались на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме. Затем участники акции начали перекрывать улицы в центре столицы, останавливать автомобили и нападать на полицейских, кидая в них петарды и "бумажные бомбы".

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Также между протестующими и полицейскими вспыхивали стычки.

По данным агентства, на площадь Пьяцца-дель-Пополо вышли около 10 тысяч человек. Еще одна акция протеста проходит на Пьяцца-Бокка-делла-Верита.