У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти "паспортів здоров'я". Поліція застосувала водомети

У столиці Італії Римі тисячі людей вийшли на акцію протесту проти введення "паспортів здоров'я" (Green Pass). Учасники маніфестації стали кидати в поліцейських петарди - у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA .

За його даними, протестувальники зібралися на площі Пьяцца-дель-Пополо в Римі. Потім учасники акції почали перекривати вулиці в центрі столиці, зупиняти автомобілі і нападати на поліцейських, кидаючи в них петарди і "паперові бомби".

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети. Також між протестувальниками і поліцейськими спалахували сутички.

За даними агентства, на площу Пьяцца-дель-Пополо вийшли близько 10 тисяч осіб. Ще одна акція протесту проходить на Пьяцца-Бокка-делла-Веріта.