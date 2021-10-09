RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти "паспортів здоров'я". Поліція застосувала водомети

Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Італії Римі тисячі людей вийшли на акцію протесту проти введення "паспортів здоров'я" (Green Pass). Учасники маніфестації стали кидати в поліцейських петарди - у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

За його даними, протестувальники зібралися на площі Пьяцца-дель-Пополо в Римі. Потім учасники акції почали перекривати вулиці в центрі столиці, зупиняти автомобілі і нападати на поліцейських, кидаючи в них петарди і "паперові бомби".

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети. Також між протестувальниками і поліцейськими спалахували сутички.

За даними агентства, на площу Пьяцца-дель-Пополо вийшли близько 10 тисяч осіб. Ще одна акція протесту проходить на Пьяцца-Бокка-делла-Веріта.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяКоронавірус