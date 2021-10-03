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В Риме сильный пожар охватил мост, возведенный в XIX веке

Автор: Анастасия Рокитна

На юге Рима пожар охватил мост Индустрии, возведенный в XIX веке. Жертв в результате пожара нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на La Repubblica.

Возведенный в 1862-1863 годах "Железный мост" соединяет районы Маркони и Остиенсе на юге итальянской столицы.

Из-за пожара несколько частей конструкции рухнули в Тибр. В результате происшествия многие дома в Остиенсе остались без электричества, воды и газа.

Причины пожара пока не установлены, рассматриваются все версии. Возгорание изначально возникло в постройках, расположенных под сооружением.

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ИталияПожар