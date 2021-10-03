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У Римі сильна пожежа охопила міст, зведений в XIX столітті

Автор: Анастасія Рокитна

На півдні Риму пожежа охопила міст Індустрії, зведений в XIX столітті. Жертв внаслідок пожежі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на La Repubblica.

Зведений в 1862-1863 роках "Залізний Міст" з'єднує райони Марконі і Остіенсе на півдні італійської столиці.

Через пожежу кілька частин конструкції впали в Тібр. В результаті події багато будинків в Остіенсе залишилися без електрики, води і газу.

Причини пожежі поки не встановлені, розглядаються всі версії. Загоряння спочатку виникло в будівлях, розташованих під спорудою.

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ІталіяПожежа