У Римі сильна пожежа охопила міст, зведений в XIX столітті

На півдні Риму пожежа охопила міст Індустрії, зведений в XIX столітті. Жертв внаслідок пожежі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на La Repubblica.
Зведений в 1862-1863 роках "Залізний Міст" з'єднує райони Марконі і Остіенсе на півдні італійської столиці.
Через пожежу кілька частин конструкції впали в Тібр. В результаті події багато будинків в Остіенсе залишилися без електрики, води і газу.
Причини пожежі поки не встановлені, розглядаються всі версії. Загоряння спочатку виникло в будівлях, розташованих під спорудою.