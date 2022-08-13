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В Риме мужчина застрял в тоннеле, который он выкопал для ограбления банка

Фото: в Риме мужчина застрял в тоннеле, который он выкопал для ограбления банка (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В центре Рима пожарные около восьми часов пытались достать застрявшего в тоннеле мужчину, который он самостоятельно выкопал для вероятно ограбление банка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечают журналисты, пострадавший находился на глубине шести метров после обрушения части дороги недалеко от Ватикана.

Спасателям о застрявшем сообщил один из четырех предполагаемых членов банды. Последние же спаслись из заблокированного тоннеля.

Чтобы спасти мужчину, пожарным пришлось выкапывать параллельную яму. Пострадавшему передавали жидкую пищу и кислородный баллон в тоннель перед тем, как в конце концов вытащили его. После этого преступника отправили в больницу из-за серьезных травм.

Полиция не исключает версию с попыткой ограбления банка. По мнению следователей, преступники копали тоннель, который начинался под закрытым магазином, чтобы добраться до хранилища ближайшего банка. Вероятно банк хотели ограбить в государственный праздник Феррагосто, воспользовавшись тем, что он не будет работать.

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