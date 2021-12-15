В Риме масштабный пожар охватил казарму карабинеров

По данным издания, огонь вспыхнул в одном из флигелей казармы, который использовался как гостевой дом. Пламя быстро охватило здание. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как столб черного дыма поднимается высоко в небо.

На место пожара прибыли спасатели и медики. Карабинеры покинули казарму. Сообщается об одном пострадавшем солдате. Его госпитализировали с незначительными травмами.

Причины пожара в казарме пока неизвестны. Полиция оцепила район происшествия. Правоохранители регулируют движение транспорта и пешеходов.