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У Римі масштабна пожежа охопила казарму карабінерів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Італії Римі вдень 15 грудня сталася масштабна пожежа в казармі карабінерів Tor di Quinto. Повідомляється про одного потерпілого, його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma Today.

За даними видання, вогонь спалахнув в одному з флігелів казарми, який використовувався як гостьовий будинок. Полум'я швидко охопило будівлю. На опублікованих в соцмережах кадрах видно, як стовп чорного диму піднімається високо в небо.

На місце пожежі прибули рятувальники та медики. Карабінери покинули казарму. Повідомляється про одного постраждалого солдата. Його госпіталізували з незначними травмами.

Причини пожежі в казармі поки невідомі. Поліція оточила район події. Правоохоронці регулюють рух транспорту та пішоходів.

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ІталіяРим