В Риме карантинный протест превратился в столкновения с полицией
В Риме на протест вышли предприниматели, которые выступают против локдауна. В ходе протеста у парламента в Риме произошли столкновения между полицией и протестующими.
Об этом сообщает AP.
В результате драки пострадал один офицер. Правоохранители задержали 7 участников акции.
Многие из нескольких сотен протестующих возле Палаты депутатов сняли маски, чтобы восклицать: "Работайте!" и "Свобода!". Кто-то бросал дымовые шашки и другие предметы.
В настоящее время обедать и пить в ресторанах, барах и кафе запрещено минимум в течение апреля. Разрешены только услуги "на вынос" или доставки.
Владельцы бизнеса настаивают на том, что ему нужно открыться.
Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые карантинные ограничения, которые будут действовать до 6 апреля. В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.
Министерство здравоохранения заявило, что целью мероприятий является снижение количества случаев коронавируса.