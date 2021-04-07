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У Римі карантинний протест перетворився на сутички з поліцією

Новость на русском → Рим, Середа 07 квітня 2021 08:33
У Римі карантинний протест перетворився на сутички з поліцією Фото: у Римі протестують через локадун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Римі на протест вийшли підприємці, які виступають проти локдауну. В ході протесту біля парламенту в Римі стались сутички між поліцією та протестувальниками.

Про це повідомляє AP.

Внаслідок бійки один офіцер постраждав. Правоохоронці затримали 7 учасників акції.

Багато з кількох сотень протестуючих біля Палати депутатів зняли маски, щоб вигукувати: "Працюйте!" та "Свобода!". Дехто кидав димові шашки або інші предмети.

В даний час обідати та пити в ресторанах, барах та кафе заборонено щонайменше протягом квітня. Дозволені лише послуги на винос або доставки.

Власники бізнесу наполягають на тому, що йому потрібно відкритися.

Нагадаємо, у половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запровадили нові карантинні обмеження, які діятимуть до 6 квітня. У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що метою заходів є зниження кількості випадків коронавірусу.

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