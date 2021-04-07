У Римі карантинний протест перетворився на сутички з поліцією
У Римі на протест вийшли підприємці, які виступають проти локдауну. В ході протесту біля парламенту в Римі стались сутички між поліцією та протестувальниками.
Про це повідомляє AP.
Внаслідок бійки один офіцер постраждав. Правоохоронці затримали 7 учасників акції.
Багато з кількох сотень протестуючих біля Палати депутатів зняли маски, щоб вигукувати: "Працюйте!" та "Свобода!". Дехто кидав димові шашки або інші предмети.
В даний час обідати та пити в ресторанах, барах та кафе заборонено щонайменше протягом квітня. Дозволені лише послуги на винос або доставки.
Власники бізнесу наполягають на тому, що йому потрібно відкритися.
Нагадаємо, у половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запровадили нові карантинні обмеження, які діятимуть до 6 квітня. У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що метою заходів є зниження кількості випадків коронавірусу.