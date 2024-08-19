UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рим видав Києву росіянина, який організовував схему з викраденням авто в Україні

Фото: Офіс генерального прокурора України (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Італія передала Україні громадянина Росії, якого підозрюють в організації злочинної схеми викрадення автомобілів та вимагання викупу за їх повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Зловмисника було затримано в Італії у 2023 році спільно з польськими правоохоронцями. Після чого його доставили до України.

За даними слідства, підозрюваний організував групу осіб, що займалася викраденням автомобілів в Україні, з подальшим вимаганням грошей від їхніх власників через Телеграм-чати. У разі відмови, викрадені автомобілі продавали або розбирали на запчастини, змінюючи ідентифікаційні номери.

Злочинна діяльність групи була припинена у серпні 2022 року після проведення понад 50 обшуків на території дев'яти областей України. П’ятьом учасникам групи було висунуто підозри, а організатора оголошено в міжнародний розшук.

Організатора схеми підозрюють у правопорушеннях за статтями  5 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 140 000 грн. Досудове розслідування триває.

Варто зазначити, що екстрадований раніше був судимий на території Росії, де з 15 років займався викраденнями автомобілів. Крім того, він продавав спеціальне обладнання для злому авто та навчав цього інших через соціальні мережі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Італія заарештувала активи російського бізнесмена Олексія Федоричева за запитом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Тепер доля майже 45 млн доларів росіянина - під питанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяОфіс Генпрокурора