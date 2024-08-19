Рим видав Києву росіянина, який організовував схему з викраденням авто в Україні

Італія передала Україні громадянина Росії, якого підозрюють в організації злочинної схеми викрадення автомобілів та вимагання викупу за їх повернення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
Зловмисника було затримано в Італії у 2023 році спільно з польськими правоохоронцями. Після чого його доставили до України.
За даними слідства, підозрюваний організував групу осіб, що займалася викраденням автомобілів в Україні, з подальшим вимаганням грошей від їхніх власників через Телеграм-чати. У разі відмови, викрадені автомобілі продавали або розбирали на запчастини, змінюючи ідентифікаційні номери.
Злочинна діяльність групи була припинена у серпні 2022 року після проведення понад 50 обшуків на території дев'яти областей України. П’ятьом учасникам групи було висунуто підозри, а організатора оголошено в міжнародний розшук.
Організатора схеми підозрюють у правопорушеннях за статтями 5 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 140 000 грн. Досудове розслідування триває.
Варто зазначити, що екстрадований раніше був судимий на території Росії, де з 15 років займався викраденнями автомобілів. Крім того, він продавав спеціальне обладнання для злому авто та навчав цього інших через соціальні мережі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Італія заарештувала активи російського бізнесмена Олексія Федоричева за запитом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Тепер доля майже 45 млн доларів росіянина - під питанням.
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