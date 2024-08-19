Рим видав Києву росіянина, який організовував схему з викраденням авто в Україні

Зловмисника було затримано в Італії у 2023 році спільно з польськими правоохоронцями. Після чого його доставили до України.

За даними слідства, підозрюваний організував групу осіб, що займалася викраденням автомобілів в Україні, з подальшим вимаганням грошей від їхніх власників через Телеграм-чати. У разі відмови, викрадені автомобілі продавали або розбирали на запчастини, змінюючи ідентифікаційні номери.

Злочинна діяльність групи була припинена у серпні 2022 року після проведення понад 50 обшуків на території дев'яти областей України. П’ятьом учасникам групи було висунуто підозри, а організатора оголошено в міжнародний розшук.

Організатора схеми підозрюють у правопорушеннях за статтями 5 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 140 000 грн. Досудове розслідування триває.

Варто зазначити, що екстрадований раніше був судимий на території Росії, де з 15 років займався викраденнями автомобілів. Крім того, він продавав спеціальне обладнання для злому авто та навчав цього інших через соціальні мережі.