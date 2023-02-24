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За рік війни допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали 425 тисяч українців

Фото: за рік війни допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали 425 тисяч українців (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За рік війни 425 тисяч українців отримали допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя", який був створений компанією "Метінвест" у координації з фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт на сайті компанії.

Як зазначається, за рік в Україну привезли 4 077 тонн вантажів із найнеобхіднішим - продуктами довготривалого зберігання та засобами гігієни: 1 861 тонну - у Запоріжжя, 1 143 тонни - у Кривий Ріг, 549 тонн - у Кам’янське, 524 тонни - у Дніпро.

Також в "Рятуємо життя" з’явився новий напрям діяльності - підтримка медичної галузі. Загалом на ці цілі було направлено майже 10 мільйонів гривень.

Останнім напрямом, який розвиває гуманітарна платформа, стала психологічна й фізична реабілітація: проекти "Незламна мама" та протезування.

Зокрема, допомогу з протезування зараз отримують 33 українці, з них семеро вже отримали сучасні протези. Ініціатива охоплює працівників групи "Метінвест", членів їхніх сімей, військовослужбовців та мирних жителів у регіонах присутності компанії.

Всього за рік існування до проекту "Рятуємо життя" долучилися майже 200 бізнесів та організацій з Польщі, Німеччини, Нідерландів, Італії, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ й інших країн.

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Гуманітарна допомогаМетинвест