RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За год войны помощь от гумпроекта "Спасаем жизнь" получили 425 тысяч украинцев

Фото: за год войны помощь от гумпроекта "Спасаем жизнь" получили 425 тысяч украинцев (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За год войны 425 тысяч украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", созданного компанией "Метинвест" в координации с фондом Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет на сайте компании.

Как отмечается, за год в Украину привезли 4 077 тонн грузов с самым необходимым - продуктами длительного хранения и средствами гигиены: 1 861 тонну - в Запорожье, 1 143 тонны - в Кривой Рог, 549 тонн - в Каменское, 524 тонны - в Днепр.

Также в "Спасаем жизнь" появилось новое направление деятельности - поддержка медицинской отрасли. В общей сложности на эти цели было направлено почти 10 миллионов гривен.

Последним направлением, которое развивает гуманитарная платформа, стала психологическая и физическая реабилитация: проекты "Несокрушимая мама" и протезирование.

В частности, помощь по протезированию сейчас получают 33 украинца, из них семь уже получили современные протезы. Инициатива включает сотрудников группы "Метинвест", членов их семей, военнослужащих и мирных жителей в регионах присутствия компании.

Всего за год существования к проекту "Спасаем жизнь" присоединились около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощьМетинвест