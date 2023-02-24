За год войны помощь от гумпроекта "Спасаем жизнь" получили 425 тысяч украинцев

Как отмечается, за год в Украину привезли 4 077 тонн грузов с самым необходимым - продуктами длительного хранения и средствами гигиены: 1 861 тонну - в Запорожье, 1 143 тонны - в Кривой Рог, 549 тонн - в Каменское, 524 тонны - в Днепр.

Также в "Спасаем жизнь" появилось новое направление деятельности - поддержка медицинской отрасли. В общей сложности на эти цели было направлено почти 10 миллионов гривен.

Последним направлением, которое развивает гуманитарная платформа, стала психологическая и физическая реабилитация: проекты "Несокрушимая мама" и протезирование.

В частности, помощь по протезированию сейчас получают 33 украинца, из них семь уже получили современные протезы. Инициатива включает сотрудников группы "Метинвест", членов их семей, военнослужащих и мирных жителей в регионах присутствия компании.

Всего за год существования к проекту "Спасаем жизнь" присоединились около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.