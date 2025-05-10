Год наступления россиян на Волчанск: ВСУ показали, как выглядит город сейчас (фото)

10 мая истекает ровно год со дня начала наступления россиян на город Волчанск Харьковской области. Появились кадры, как выглядит город сейчас.

Первый бой за Волчанск

"Ровно год назад россияне начали наступление на Волчанск. Оккупанты всю ночь обстреливали город артиллерией, ракетами и авиабомбами, а утром начали штурмовые действия. 10 мая 2024 года 34 Отдельный мотопехотный батальон Волкодавы принял бой", - говорится в сообщении.

По словам командира с позывным "Фартовый", батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое - это восточная окраина Волчанска.

"Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев. За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны", - рассказал он.

Далее, по его словам, была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске.

"После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности", - рассказывает командир батальона.

Оборону приходится держать в руинах

За этот год город практически сравняли с землей - до того сложные условия городского боя превратились в почти невозможные, а оборону приходится держать в руинах.

"От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ним - норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно", - говорит комбат.

Техника, как говорит "Фартовый", в город не заезжает, работа артиллерии ограничена. В этих условиях на передний план выходит пехота.

"Где нет пехотинца - там нет фронта. Здесь работает пехота, все остальные подразделения работают на нее. Ты можешь быть супер классным дронщиком, но если перед тобой нет пехотинцев, которые будут держать противника, то какой с того толк, что ты классно летаешь или стреляешь из "Джавелина". Акцент на пехоте, больше всего внимания пехоте, потому что пехота переносит наибольшее бремя войны", - убежден он.

Как выглядит Волчанск после года со дня начала наступления россиян (facebook.com/vovkodavy34)

За 4 месяца ликвидированы более 500 оккупантов

Противник ежедневно проводят штурмовые действия, безрезультатно пытаясь продавить нашу оборону - только с начала этого года, за 4 месяца, батальон ликвидировал более 500 оккупантов.

"Я думаю, это у них такая сознательная тактика. Сидит, например, на нашей позиции, три бойца. Они делают накаты. Первый - подохли, второй - подохли... И так продолжают и в расчете на то, что какой-то кацап таки дойдет и запрыгнет. Все равно же идет какая-то стрельба, переброска гранатами, сами бойцы истощаются", - рассказал комбат.

А иногда, как говорит "Фартовый", российские командиры своих начальников обманывают, что кто-то зашел, и просят людей на закрепление из расчета, что еще кого-то дадут, чтобы попытаться "дожать".

"Пока мы их здесь держим - мы защищаем следующие населенные пункты. Мы "затягиваем" на себя силы оккупантов, которые пытаются нас выбить. Этим они где-то ослабляют фронт, и другие подразделения - штурмовые, десантные, где-то продвигаются на других направлениях. А мы здесь стоим. Такая у нас работа", - добавляет "Фартовый".

Волчанск стал для россиян "мясорубкой"

Волчанск, по его словам, стал для россиян "мясорубкой", в которую они постоянно забрасывают новое "мясо", доказывая, что человеческие жизни для них - ничто.

"Оккупанты сравнивают некогда красивый промышленный город с землей, доказывая, что все, что им нужно - территория. Мы будем грызть эту дикую стаю столько, сколько потребуется, отомстим за каждый уничтоженный дом и разрушенную жизнь", - констатирует военный.