Рік кліматичних ударів. У 2024 році Європа пережила рекордну спеку, повені й пожежі

У 2024 році Європу накрили руйнівні шторми й повені, від яких постраждало 413 000 людей. Це був найспекотніший рік на континенті за всю історію спостережень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію The Gurdian .

Потепління призводить до катастроф

Торік 30% європейської річкової мережі опинилися у зоні ризику "високої" повені, а 12% - "серйозної". Стихія зносила автомобілі з мостів та вулиць. Найбільш руйнівними стали повені у Центральній Європі (вересень) та східній Іспанії (жовтень), які спричинили понад 250 смертей.

Наукові дослідження доводять: через глобальне потепління хмари стають густішими й дають більше опадів.

"Кожна додаткова частка градуса має значення", - заявила очільниця Всесвітньої метеоорганізації Селеста Сауло. Вона закликала до швидшої адаптації до нової кліматичної реальності.

Згідно зі звітом Copernicus і ВМО, торік кількість днів із "сильним", "дуже сильним" і "екстремальним тепловим стресом" стала другою за величиною за всю історію спостережень.

Аномально тепле літо 2024

У липні 2024 року південно-східна Європа пережила найдовшу спеку - понад половину регіону потерпала від неї протягом 13 днів. Високі температури викликали масштабні лісові пожежі, від яких постраждали 42 000 людей. Лише в Португалії за один тиждень згоріло 110 000 гектарів лісу - чверть усієї вигорілої території Європи.

Кліматолог Фрідеріке Отто зазначила, що світ уже відчуває наслідки потепління на 1,3 градуса вище доіндустріального рівня.

"Ми на шляху до 3 градусів до 2100 року", - заявила науковиця.

При цьому вчені відзначають, що Західна Європа торік була вологою і хмарною, тоді як схід - сухим і сонячним. Річки на заході мали вищий рівень води, ніж зазвичай, тоді як на сході - нижчий. Темза та Луара показали рекордні рівні потоку за останні 33 роки.

У Західній Європі рівень води у річках переважно перевищував норму, а у Східній - був нижче норми (скриншот)

Екосистеми під загрозою

Усі європейські льодовики зазнали втрат. Найбільше маси втратили льодовики в Скандинавії та на Шпіцбергені. Середземне море встановило рекорд температури поверхні. Температура за Полярним колом також була аномально високою.

Фройла Палмейро з Євро-Середземноморського центру наголосила: екстремальні явища вже впливають на екосистеми та погоду по всій Європі.

Європа нагрівається швидше за решту світу

Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж решта планети. Але Європейський Союз скорочує викиди швидше за інші великі економіки. ЄС планує повністю зменшити викиди до 2050 року, а до 2040-го - на 90%.

Томас Гелін із Greenpeace ЄС заявив, що політики не зупинили діяльність компаній, які добувають викопне паливо. Він закликав ЄС припинити підтримку нових проектів з викопним паливом та переглянути кліматичні цілі згідно з науковими реаліями.

Вчені прогнозують, що до 2100 року середня температура на планеті підвищиться на 3 градуси вище доіндустріального рівня (фото ілюстративне: Getty Imahes)